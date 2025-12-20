20.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 4
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-3-2-1
1
Грабара
25
Центер
14
Селт
4
Кулиеракис
26
Кумбеди
31
Герхардт
27
Арнольд
10
Майер
24
Эриксен
39
Виммер
17
Пейчинович
3-2-3-1-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
5
Юнг
17
Кюблер
29
Треу
8
Эггештайн
6
Остерхаге
9
Манзамби
14
Сузуки
9
Хелер
10
Майер
19
Сванберг
19
Сванберг
10
Майер
24
Эриксен
19
Линдстрем
19
Линдстрем
24
Эриксен
39
Виммер
11
Дагхим
11
Дагхим
39
Виммер
9
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
9
Манзамби
6
Остерхаге
32
Грифо
32
Грифо
6
Остерхаге
29
Треу
7
Шерхант
7
Шерхант
29
Треу
9
Хелер
9
Адаму
9
Адаму
9
Хелер
14
Сузуки
31
Матанович
31
Матанович
14
Сузуки
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
12
Павао Перван
ВР
15
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
37
Фарелл Хензель
ЦП
41
Ян Бюргер
ЦФ
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
15
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
37
Фарелл Хензель
ЦП
41
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
8
Офсайды
1
5
Количество передач
477
371
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.66
3.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.97
-0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Фрайбурга», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Фрайбург»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»