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  • «Вольфсбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

«Вольфсбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

20 декабря 2025, 16:20
Вольфсбург
20.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 4
Завершен
Фрайбург
13' Д. Пейчинович 49' Д. Пейчинович 69' Д. Пейчинович
5' Ф. Треу 56' В. Грифо (П) 71' Й. Селт (АГ) 78' Д. Шерхант
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
14
Йенсон Селт
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
10
Ловро Майер
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
39
Патрик Виммер
ПВ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
29
Филипп Треу
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
9
Йоан Манзамби
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
15
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
37
Фарелл Хензель
ЦП
19
Йеспер Линдстрем
АП
11
Адам Дагхим
ЛВ
41
Ян Бюргер
ЦФ
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
43
Бруно Огбус
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
4-3-2-1
1
Грабара
25
Центер
14
Селт
4
Кулиеракис
26
Кумбеди
31
Герхардт
27
Арнольд
10
Майер
24
Эриксен
39
Виммер
17
Пейчинович
3-2-3-1-1
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
5
Юнг
17
Кюблер
29
Треу
8
Эггештайн
6
Остерхаге
9
Манзамби
14
Сузуки
9
Хелер
10
Майер
19
Сванберг
19
Сванберг
10
Майер
24
Эриксен
19
Линдстрем
19
Линдстрем
24
Эриксен
39
Виммер
11
Дагхим
11
Дагхим
39
Виммер
9
Манзамби
27
Хефлер
27
Хефлер
9
Манзамби
6
Остерхаге
32
Грифо
32
Грифо
6
Остерхаге
29
Треу
7
Шерхант
7
Шерхант
29
Треу
9
Хелер
9
Адаму
9
Адаму
9
Хелер
14
Сузуки
31
Матанович
31
Матанович
14
Сузуки
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
12
Павао Перван
ВР
15
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
37
Фарелл Хензель
ЦП
41
Ян Бюргер
ЦФ
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
15
Мориц Йенц
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
37
Фарелл Хензель
ЦП
41
Ян Бюргер
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
65
Карл Штайнманн
ЦЗ
43
Бруно Огбус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
6
8
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
16
8
Офсайды
1
5
Количество передач
477
371
Сейвы
4
3
Точность передач %
81
80
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.66
3.53
xGP (предотвращенные голы)
-0.97
-0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Фрайбурга», 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Фрайбург»

«Вольфсбург» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фрайбург Вольфсбург
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