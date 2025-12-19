19.12.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-1-3-1
1
Кобель
8
Свенссон
25
Зюле
15
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
30
Гросс
27
Адейеми
10
Брандт
23
Нмеча
9
Гирасси
4-1-3-1-1
33
Николас
23
Скалли
4
Дикс
4
Эльведи
25
Нец
6
Энгельхардт
27
Райц
10
Нойхаус
16
Сандер
7
Рейна
23
Табакович
26
Рюэрсон
2
Коуто
2
Коуто
26
Рюэрсон
10
Брандт
17
Чуквуэмека
17
Чуквуэмека
10
Брандт
30
Гросс
9
Забитцер
9
Забитцер
30
Гросс
9
Гирасси
21
Силва
21
Силва
9
Гирасси
27
Адейеми
14
Байер
14
Байер
27
Адейеми
6
Энгельхардт
36
Мохья
36
Мохья
6
Энгельхардт
10
Нойхаус
7
Штегер
7
Штегер
10
Нойхаус
7
Рейна
25
Ранос
25
Ранос
7
Рейна
16
Сандер
18
Мачино
18
Мачино
16
Сандер
Остались в запасе
Боруссия Д
Боруссия М
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
18
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
24
Fritz Fleck
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
11
Charles Herrmann
ЦП
Главный тренер
Ойген Полански
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
39
Филиппо Мане
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
20
Коул Кэмпбелл
ПВ
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
26
Лукас Ульрих
ЛЗ
24
Fritz Fleck
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
11
Charles Herrmann
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Ойген Полански
Статистика матча Боруссия Д - Боруссия М
2
1
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
13
Офсайды
2
1
Количество передач
628
473
Сейвы
1
2
Точность передач %
88
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.28
xGP (предотвращенные голы)
0.04
0.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд против «Боруссии» Менхенгладбах, 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Дортмунд – «Боруссия» Менхенгладбах
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»