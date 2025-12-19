19.12.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-3-1-2
25
Агирресабала
14
Гайя
5
Таррега
3
Копете
12
Корреа
23
Угринич
18
Пепелу
10
Алмейда
11
Риоха
18
Белтран
9
Дуро
4-1-2-3
1
Роман
23
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
12
Кошта
8
Морланес
6
Санчес
7
Мурики
17
Вирджили
18
Жозеф
12
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
12
Корреа
23
Угринич
8
Гуэрра
8
Гуэрра
23
Угринич
10
Алмейда
7
Данжума
7
Данжума
10
Алмейда
11
Риоха
17
Рамазани
17
Рамазани
11
Риоха
18
Белтран
16
Лопес
16
Лопес
18
Белтран
17
Вирджили
4
Кумбула
4
Кумбула
17
Вирджили
18
Жозеф
2
Морей
2
Морей
18
Жозеф
8
Морланес
10
Дардер
10
Дардер
8
Морланес
6
Санчес
11
Асано
11
Асано
6
Санчес
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Валенсия - Мальорка
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
3
Нарушения
10
12
Офсайды
2
4
Количество передач
568
242
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.19
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Мальорки», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»