Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Валенсия» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2025

«Валенсия» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2025

19 декабря 2025, 21:50
Валенсия
19.12.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
52' У. Дуро
23' С. Кошта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
18
Пепелу
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Мальорка
1
Лео Роман
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К) ЦЗ
23
Пабло Маффео
ПЗ
12
Саму Кошта
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
17
Ян Вирджили
ЦФ
7
Ведат Мурики
ЦФ
Валенсия
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
16
Диего Лопес
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Мальорка
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Мараш Кумбула
ЦЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
2
Матеу Морей
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Такума Асано
ПВ
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
4-3-1-2
25
Агирресабала
14
Гайя
5
Таррега
3
Копете
12
Корреа
23
Угринич
18
Пепелу
10
Алмейда
11
Риоха
18
Белтран
9
Дуро
4-1-2-3
1
Роман
23
Маффео
24
Вальент
21
Раильо
22
Мохика
12
Кошта
8
Морланес
6
Санчес
7
Мурики
17
Вирджили
18
Жозеф
12
Корреа
20
Фулкье
20
Фулкье
12
Корреа
23
Угринич
8
Гуэрра
8
Гуэрра
23
Угринич
10
Алмейда
7
Данжума
7
Данжума
10
Алмейда
11
Риоха
17
Рамазани
17
Рамазани
11
Риоха
18
Белтран
16
Лопес
16
Лопес
18
Белтран
17
Вирджили
4
Кумбула
4
Кумбула
17
Вирджили
18
Жозеф
2
Морей
2
Морей
18
Жозеф
8
Морланес
10
Дардер
10
Дардер
8
Морланес
6
Санчес
11
Асано
11
Асано
6
Санчес
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
28
Висент Абрил
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
13
Лукас Бергстрем
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
26
Илиесс Салхи
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
20
Пабло Торре
АП
27
Марк Доменек
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Валенсия - Мальорка
2
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
12
3
Нарушения
10
12
Офсайды
2
4
Количество передач
568
242
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
71
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.19
xGP (предотвращенные голы)
0.32
0.32

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Мальорки», 17-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Мальорка»

«Валенсия» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Мальорка Валенсия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
Все новости
Все новости
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
Вчера, 23:29
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
Фабрицио Романо уличили в ошибке при анонсе трансфера за 100+ миллионов
Вчера, 22:00
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
Вчера, 20:09
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
Вчера, 19:38
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
Вчера, 13:48
1
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
Вчера, 09:48
1
Названа причина задержки трансфера в «Реал» игрока, за которого заплатят до 135 млн
Вчера, 09:09
1
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
Стало известно, что мешает продлению контракта Винисиуса с «Реалом»
1 августа
3
Флик сделал заявление о будущем Феррана в «Барселоне»
1 августа
Фабрицио Романо анонсировал покупку «Реала» за 100+ миллионов
1 августа
1
«Барселона» оформила четвертый летний трансфер
1 августа
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
1 августа
1
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Раскрыто местонахождение Ямаля после победы на ЧМ-2026
31 июля
4
«Севилья» отказалась продать «Спартаку» двух игроков за 15 миллионов
31 июля
2
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+