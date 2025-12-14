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  • «Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 18:50
Трабзонспор
14.12.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Бешикташ
25' Э. Мучи 63' К. Инao Улаи 84' А. Зубков
18' Т. Абрахам 22' В. Черны 31' В. Черны
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
24
Андре Онана
ВР
29
Сердар Саатджи
ЦЗ
44
Арсений Батагов
ОП
11
Озан Туфан
(К) ЦП
42
Кристи Инao Улаи
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
70
Казим Олаигбе
ЛВ
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
22
Александр Зубков
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
10
Эрнест Мучи
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
25
G. Sazdagi
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Оркун Кекчю
(К) ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Трабзонспор
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
15
Стефан Савич
ЦЗ
24
A. Bosluk
ЦЗ
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Давид Юрасек
ЛЗ
22
Taylan Bulut
ЦЗ
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
34
Эге Тикназ
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
1-1-3-3-2
24
Онана
29
Саатджи
44
Батагов
11
Туфан
42
Улаи
26
Жаболь-Фолькарелли
70
Олаигбе
19
Эскихеллак
22
Зубков
10
Мучи
9
Аугусто
4-2-1-3
30
Дестаноглу
3
Паулиста
35
Джало
53
Топджу
25
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Рашица
19
Туре
18
Черны
18
Абрахам
29
Саатджи
15
Савич
15
Савич
29
Саатджи
19
Эскихеллак
24
24
19
Эскихеллак
26
Жаболь-Фолькарелли
8
Бушуари
8
Бушуари
26
Жаболь-Фолькарелли
70
Олаигбе
14
Сикан
14
Сикан
70
Олаигбе
7
Рашица
14
Юрасек
14
Юрасек
7
Рашица
18
Черны
22
22
18
Черны
10
Кекчю
34
Тикназ
34
Тикназ
10
Кекчю
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Фатих Текке
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
2
1
5
Всего ударов по воротам
34
9
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
603
195
Сейвы
2
10
Точность передач %
90
63
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
19
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.39
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Бешикташа», 16-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Бешикташ»

«Трабзонспор» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Бешикташ Трабзонспор
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