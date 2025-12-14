14.12.2025, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 16 тур
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Трабзонспор
Трабзонспор
1-1-3-3-2
24
Онана
29
Саатджи
44
Батагов
11
Туфан
42
Улаи
26
Жаболь-Фолькарелли
70
Олаигбе
19
Эскихеллак
22
Зубков
10
Мучи
9
Аугусто
4-2-1-3
30
Дестаноглу
3
Паулиста
35
Джало
53
Топджу
25
4
Ндиди
10
Кекчю
7
Рашица
19
Туре
18
Черны
18
Абрахам
29
Саатджи
15
Савич
15
Савич
29
Саатджи
19
Эскихеллак
24
24
19
Эскихеллак
26
Жаболь-Фолькарелли
8
Бушуари
8
Бушуари
26
Жаболь-Фолькарелли
70
Олаигбе
14
Сикан
14
Сикан
70
Олаигбе
7
Рашица
14
Юрасек
14
Юрасек
7
Рашица
18
Черны
22
22
18
Черны
10
Кекчю
34
Тикназ
34
Тикназ
10
Кекчю
Остались в запасе
Трабзонспор
Бешикташ
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
Главный тренер
Фатих Текке
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
25
Onuralp Çevikkan
ВР
88
Ahmet Doğan Yıldırım
ВР
92
Taha Emre İnce
ЦЗ
17
Onuralp Çakıroğlu
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
99
Джихан Чанак
АП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Феликс Удуохай
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Салих Учан
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
52
Devrim Sahin
ЦФ
Главный тренер
Фатих Текке
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Трабзонспор - Бешикташ
2
1
5
Всего ударов по воротам
34
9
Удары в створ
13
5
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
7
1
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
603
195
Сейвы
2
10
Точность передач %
90
63
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
19
2
xG (ожидаемые голы)
1.4
1.39
xGP (предотвращенные голы)
-0.4
-0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Трабзонспор» против «Бешикташа», 16-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Трабзонспор» – «Бешикташ»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»