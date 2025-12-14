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  • «Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

14 декабря 2025, 16:20
Фрайбург
14.12.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Боруссия Д
75' Л. Хелер
31' Р. Бенсебаини
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
9
Йоан Манзамби
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
14
Юито Сузуки
АП
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
23
Феликс Нмеча
АП
7
Джоб Беллингем
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Фрайбург
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
8
Даниэль Свенссон
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
30
Паскаль Гросс
ЦП
27
Карим Адейеми
ЛВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Атуболу
29
Треу
5
Юнг
28
Гинтер
30
Гюнтер
17
Кюблер
9
Манзамби
6
Остерхаге
8
Эггештайн
14
Сузуки
9
Хелер
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
2
Коуто
15
Шлоттербек
21
Бенсебаини
23
Джан
17
Чуквуэмека
23
Нмеча
7
Беллингем
21
Силва
9
Гирасси
5
Юнг
32
Грифо
32
Грифо
5
Юнг
30
Гюнтер
31
Матанович
31
Матанович
30
Гюнтер
17
Чуквуэмека
8
Свенссон
8
Свенссон
17
Чуквуэмека
23
Джан
25
Зюле
25
Зюле
23
Джан
21
Силва
30
Гросс
30
Гросс
21
Силва
2
Коуто
27
Адейеми
27
Адейеми
2
Коуто
9
Гирасси
14
Байер
14
Байер
9
Гирасси
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
3
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
10
Офсайды
5
0
Количество передач
501
390
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.74
0.74

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Боруссии» Дортмунд, 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд

«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Фрайбург
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