14.12.2025, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
3-2-3-1-1
1
Атуболу
29
Треу
5
Юнг
28
Гинтер
30
Гюнтер
17
Кюблер
9
Манзамби
6
Остерхаге
8
Эггештайн
14
Сузуки
9
Хелер
4-1-1-2-2
1
Кобель
26
Рюэрсон
2
Коуто
15
Шлоттербек
21
Бенсебаини
23
Джан
17
Чуквуэмека
23
Нмеча
7
Беллингем
21
Силва
9
Гирасси
5
Юнг
32
Грифо
32
Грифо
5
Юнг
30
Гюнтер
31
Матанович
31
Матанович
30
Гюнтер
17
Чуквуэмека
8
Свенссон
8
Свенссон
17
Чуквуэмека
23
Джан
25
Зюле
25
Зюле
23
Джан
21
Силва
30
Гросс
30
Гросс
21
Силва
2
Коуто
27
Адейеми
27
Адейеми
2
Коуто
9
Гирасси
14
Байер
14
Байер
9
Гирасси
Остались в запасе
Фрайбург
Боруссия Д
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
27
Николас Хефлер
ОП
22
Сирьак Ириэ
ЦП
43
Бруно Огбус
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Жуниор Адаму
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
30
Патрик Древес
ВР
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Фрайбург - Боруссия Д
3
1
2
Всего ударов по воротам
21
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
6
0
Нарушения
11
10
Офсайды
5
0
Количество передач
501
390
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.93
xGP (предотвращенные голы)
0.74
0.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Боруссии» Дортмунд, 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»