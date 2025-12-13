13.12.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 16 тур
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Париж
Париж
4-1-2-3
35
Трапп
2
Оллила
5
Мбоу
6
Отавио
14
Траоре
4
Марчетти
17
Камара
21
Лопес
27
Саймон
10
Кеббаль
93
Иконе
3-2-2-1-2
1
Ресте
2
Николайсен
4
Крессуэлл
22
МакКензи
19
Сидибе
24
Метали
45
Восса
23
Кассерес
10
Гбоу
11
Идальго
20
Эмерсонн
14
Траоре
19
Санги
19
Санги
14
Траоре
2
Оллила
28
де Смет
28
де Смет
2
Оллила
4
Марчетти
9
Геббельс
9
Геббельс
4
Марчетти
27
Саймон
11
Крассо
11
Крассо
27
Саймон
93
Иконе
20
20
93
Иконе
24
Метали
12
Каманци
12
Каманци
24
Метали
19
Сидибе
20
Эджума
20
Эджума
19
Сидибе
20
Эмерсонн
22
Мессали
22
Мессали
20
Эмерсонн
10
Гбоу
7
Виньоло
7
Виньоло
10
Гбоу
11
Идальго
9
Магри
9
Магри
11
Идальго
Остались в запасе
Париж
Тулуза
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Кьетил Хауг
ВР
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
16
Кьетил Хауг
ВР
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Париж - Тулуза
3
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
14
Офсайды
2
2
Количество передач
607
321
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.46
2.54
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27
Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Тулузы», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 23:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Тулуза»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»