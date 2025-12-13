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  • «Париж» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

«Париж» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

13 декабря 2025, 21:55
Париж
13.12.2025, суббота, 23:05
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 3
Завершен
Тулуза
29' С. Идальго 37' Я. Гбоу 69' Я. Гбоу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Париж
35
Кевин Трапп
ВР
2
Туомас Оллила
ЛЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
6
Отавио
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
17
Адама Камара
ЦП
21
Максим Лопес
(К) ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
27
Мозес Саймон
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Тулуза
1
Гийом Ресте
ВР
24
Дайанн Метали
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
(К) ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
45
Алексис Восса
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Янн Гбоу
ЛВ
20
Эмерсонн
ЦФ
11
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
19
Ноа Санги
ЛЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
9
Виллем Геббельс
ЛВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
20
J. Lopez
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Тулуза
16
Кьетил Хауг
ВР
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
20
Ноа Эджума
ПВ
22
Рафик Мессали
ПВ
7
Хулиан Виньоло
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
4-1-2-3
35
Трапп
2
Оллила
5
Мбоу
6
Отавио
14
Траоре
4
Марчетти
17
Камара
21
Лопес
27
Саймон
10
Кеббаль
93
Иконе
3-2-2-1-2
1
Ресте
2
Николайсен
4
Крессуэлл
22
МакКензи
19
Сидибе
24
Метали
45
Восса
23
Кассерес
10
Гбоу
11
Идальго
20
Эмерсонн
14
Траоре
19
Санги
19
Санги
14
Траоре
2
Оллила
28
де Смет
28
де Смет
2
Оллила
4
Марчетти
9
Геббельс
9
Геббельс
4
Марчетти
27
Саймон
11
Крассо
11
Крассо
27
Саймон
93
Иконе
20
20
93
Иконе
24
Метали
12
Каманци
12
Каманци
24
Метали
19
Сидибе
20
Эджума
20
Эджума
19
Сидибе
20
Эмерсонн
22
Мессали
22
Мессали
20
Эмерсонн
10
Гбоу
7
Виньоло
7
Виньоло
10
Гбоу
11
Идальго
9
Магри
9
Магри
11
Идальго
Остались в запасе
Париж
Тулуза
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
16
Кьетил Хауг
ВР
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Obed Nkambadio
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
13
Матье Кафаро
АП
12
Нуха Дико
ЦФ
Остались в запасе
16
Кьетил Хауг
ВР
35
Сени Кумбасса
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
77
Марио Сауэр
АП
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Париж - Тулуза
3
1
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
14
Офсайды
2
2
Количество передач
607
321
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
6
0
xG (ожидаемые голы)
0.46
2.54
xGP (предотвращенные голы)
0.27
0.27

Смотреть прямую трансляцию матча «Париж» против «Тулузы», 16-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 23:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Париж» – «Тулуза»

«Париж» – «Тулуза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Тулуза Париж
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