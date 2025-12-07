07.12.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
5
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
24
Долан
1
Фернандес
4-1-2-3
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
32
Менди
3
Чаваррия
15
Гумбау
23
Валентин
17
Лопес
7
Палазон
19
де Фрутос
21
Перес
11
Милья
2
Санчес
2
Санчес
11
Милья
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
8
Экспозито
14
Террац
14
Террац
8
Экспозито
1
Фернандес
19
Кике
19
Кике
1
Фернандес
21
Перес
20
Баллиу
20
Баллиу
21
Перес
32
Менди
11
Нтека
11
Нтека
32
Менди
19
де Фрутос
18
Гарсия
18
Гарсия
19
де Фрутос
15
Гумбау
10
Камельо
10
Камельо
15
Гумбау
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
3
1
1
7
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
7
ВАР
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
22
Офсайды
1
1
Количество передач
234
427
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.25
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Райо Вальекано», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»