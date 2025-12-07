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  • «Эспаньол» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

«Эспаньол» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

7 декабря 2025, 19:20
Эспаньол
07.12.2025, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
39' Р. Фернандес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
(К) ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
10
Поль Лосано
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
11
Пере Милья
ЛВ
24
Тирис Долан
ПВ
1
Роберто Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
15
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
ПВ
Эспаньол
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
14
Рамон Террац
ОП
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
19
Кике
ЦФ
Райо Вальекано
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Ранди Нтека
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Дмитрович
5
Калеро
6
Кабрера
4
Гонсалес
23
Эль-Хилали
22
Ромеро
10
Лосано
8
Экспозито
11
Милья
24
Долан
1
Фернандес
4-1-2-3
13
Баталья
2
Рацу
24
Лежен
32
Менди
3
Чаваррия
15
Гумбау
23
Валентин
17
Лопес
7
Палазон
19
де Фрутос
21
Перес
11
Милья
2
Санчес
2
Санчес
11
Милья
10
Лосано
18
Пикель
18
Пикель
10
Лосано
8
Экспозито
14
Террац
14
Террац
8
Экспозито
1
Фернандес
19
Кике
19
Кике
1
Фернандес
21
Перес
20
Баллиу
20
Баллиу
21
Перес
32
Менди
11
Нтека
11
Нтека
32
Менди
19
де Фрутос
18
Гарсия
18
Гарсия
19
де Фрутос
15
Гумбау
10
Камельо
10
Камельо
15
Гумбау
Остались в запасе
Эспаньол
Райо Вальекано
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Остались в запасе
1
Анхель Фортуньо
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Мигель Рубио
ЦЗ
28
Хави Эрнандес
ЦП
24
Лука Колеошо
ЛВ
20
Антониу Рока
ПВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
Остались в запасе
30
Adrián Molina
ВР
1
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
28
Samu Becerra
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Гонсалес
Статистика матча Эспаньол - Райо Вальекано
3
1
1
7
Всего ударов по воротам
9
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
7
ВАР
1
0
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
22
Офсайды
1
1
Количество передач
234
427
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.25
xGP (предотвращенные голы)
-0.12
-0.12

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Райо Вальекано», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Райо Вальекано»

«Эспаньол» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Эспаньол
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