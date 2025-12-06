06.12.2025, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Лидс
Лидс
3-4-2
1
Перри
4
Ампаду
5
Стрейк
15
Бийол
5
Гудмундссон
44
Груев
18
Сташ
2
Богль
9
Калверт-Льюин
19
Окафор
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Брэдли
93
Конате
4
ван Дейк
6
Керкез
8
Гравенберх
17
Джонс
22
Экитике
8
Собослаи
11
Гакпо
17
Вирц
2
Богль
23
Борнау
23
Борнау
2
Богль
44
Груев
7
Танака
7
Танака
44
Груев
15
Бийол
11
Ааронсон
11
Ааронсон
15
Бийол
19
Окафор
29
Гнонто
29
Гнонто
19
Окафор
4
Ампаду
10
Пироэ
10
Пироэ
4
Ампаду
12
Брэдли
2
Гомес
2
Гомес
12
Брэдли
11
Гакпо
6
Эндо
6
Эндо
11
Гакпо
17
Вирц
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
17
Вирц
22
Экитике
9
Исак
9
Исак
22
Экитике
Остались в запасе
Лидс
Ливерпуль
26
Карл Дарлоу
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
25
Сэм Бирам
ПЗ
17
Джек Харрисон
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
26
Карл Дарлоу
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
25
Сэм Бирам
ПЗ
17
Джек Харрисон
ЛВ
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
73
Рио Нгумоха
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Лидс - Ливерпуль
3
3
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
14
Офсайды
2
2
Количество передач
402
503
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
1.51
1.91
xGP (предотвращенные голы)
-0.93
-0.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Лидс» против «Ливерпуля», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Ливерпуль»
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Источник: «Бомбардир»