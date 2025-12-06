06.12.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-3-2-1
1
Сивера
33
Парада
17
Кастро
5
Пачеко
14
Теналья
6
Гевара
30
Калебе
19
Ибаньес
21
Реббах
4
Суарес
15
Бойе
4-1-1-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
31
Мартин
6
Элустондо
17
Гомес
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Мендес
8
Кубо
11
Гедеш
6
Садик
4
Суарес
3
Энрикес
3
Энрикес
4
Суарес
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
30
Калебе
23
Висенте
23
Висенте
30
Калебе
6
Элустондо
16
Чалета-Цар
16
Чалета-Цар
6
Элустондо
18
Солер
25
25
18
Солер
4
Горротксатеги
21
Захарян
21
Захарян
4
Горротксатеги
6
Садик
7
Барренечеа
7
Барренечеа
6
Садик
8
Кубо
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
8
Кубо
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
32
Izei Hernandez
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
32
Izei Hernandez
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
2
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
20
16
Офсайды
1
0
Количество передач
323
550
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала Сосьедад», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»