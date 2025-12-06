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  • «Алавес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Алавес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 17:05
Алавес
06.12.2025, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
45+4' Л. Бойе (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
33
Виктор Парада
ЛЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
6
Андер Гевара
(К) ЦП
30
Калебе
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
4
Денис Суарес
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
4
Йон Горротксатеги
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Серхио Франсиско
Алавес
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
3
Юссеф Энрикес
ЛЗ
93
Мусса Диарра
ЛЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
23
Карлос Висенте
ПВ
32
Izei Hernandez
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
25
M. Goti Lopez
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
21
Арсен Захарян
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
4-3-2-1
1
Сивера
33
Парада
17
Кастро
5
Пачеко
14
Теналья
6
Гевара
30
Калебе
19
Ибаньес
21
Реббах
4
Суарес
15
Бойе
4-1-1-3-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
31
Мартин
6
Элустондо
17
Гомес
4
Горротксатеги
18
Солер
10
Мендес
8
Кубо
11
Гедеш
6
Садик
4
Суарес
3
Энрикес
3
Энрикес
4
Суарес
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
21
Реббах
10
Аленья
10
Аленья
21
Реббах
30
Калебе
23
Висенте
23
Висенте
30
Калебе
6
Элустондо
16
Чалета-Цар
16
Чалета-Цар
6
Элустондо
18
Солер
25
25
18
Солер
4
Горротксатеги
21
Захарян
21
Захарян
4
Горротксатеги
6
Садик
7
Барренечеа
7
Барренечеа
6
Садик
8
Кубо
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
8
Кубо
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
32
Izei Hernandez
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Серхио Франсиско
Остались в запасе
13
Рауль Фернандес
ВР
31
Грегуар Свидерски
ВР
93
Мусса Диарра
ЛЗ
32
Izei Hernandez
ЦФ
34
Aitor Mañas
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
41
Тео Фольгадо
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
15
Пабло Марин
АП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Серхио Франсиско
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
2
2
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
20
16
Офсайды
1
0
Количество передач
323
550
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.39
1.17
xGP (предотвращенные голы)
0.24
0.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала Сосьедад», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Реал Сосьедад»

«Алавес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Сосьедад Алавес
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