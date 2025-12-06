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  • «Борнмут» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Борнмут» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 16:50
Борнмут
06.12.2025, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Джордже Петрович
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
15
Адам Смит
(К) ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
20
Алекс Хименес
ПЗ
8
Алекс Скотт
АП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
24
Марк Кукурелья
ЛЗ
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
18
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
9
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Борнмут
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
23
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
7
Дэвид Брукс
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
26
Энес Унал
ЦФ
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
41
Эстевао
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
3-2-3-2
1
Петрович
15
Смит
18
Диаките
2
Сенеси
3
Трюффер
20
Хименес
16
Тавернье
8
Скотт
19
Клюйверт
9
Эванилсон
11
Семеньо
3-3-3-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
23
Чалоба
24
Джеймс
24
Фернандес
24
Кукурелья
10
Палмер
49
Гарначо
18
Нету
9
Делап
2
Сенеси
23
Хилл
23
Хилл
2
Сенеси
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
20
Хименес
21
Адли
21
Адли
20
Хименес
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
49
Гарначо
41
Эстевао
41
Эстевао
49
Гарначо
10
Палмер
20
Педро
20
Педро
10
Палмер
9
Делап
38
Гиу
38
Гиу
9
Делап
Остались в запасе
Борнмут
Челси
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
Главный тренер
Андони Ираола
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Борнмут - Челси
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
15
13
Офсайды
4
0
Количество передач
329
519
Сейвы
4
5
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.92
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76

Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Челси», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Челси»

«Борнмут» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Борнмут
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