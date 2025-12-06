Составы команд
Борнмут
Борнмут
3-2-3-2
1
Петрович
15
Смит
18
Диаките
2
Сенеси
3
Трюффер
20
Хименес
16
Тавернье
8
Скотт
19
Клюйверт
9
Эванилсон
11
Семеньо
3-3-3-1
1
Санчес
27
Густо
29
Фофана
23
Чалоба
24
Джеймс
24
Фернандес
24
Кукурелья
10
Палмер
49
Гарначо
18
Нету
9
Делап
2
Сенеси
23
Хилл
23
Хилл
2
Сенеси
19
Клюйверт
7
Брукс
7
Брукс
19
Клюйверт
20
Хименес
21
Адли
21
Адли
20
Хименес
9
Эванилсон
26
Унал
26
Унал
9
Эванилсон
49
Гарначо
41
Эстевао
41
Эстевао
49
Гарначо
10
Палмер
20
Педро
20
Педро
10
Палмер
9
Делап
38
Гиу
38
Гиу
9
Делап
Остались в запасе
Борнмут
Челси
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
Главный тренер
Андони Ираола
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Уилл Деннис
ВР
6
Хулио Солер
ЛЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
51
Малкольм Дакоста
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
17
Андрей Сантос
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Борнмут - Челси
2
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
ВАР
1
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
15
13
Офсайды
4
0
Количество передач
329
519
Сейвы
4
5
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.92
xGP (предотвращенные голы)
0.76
0.76
Смотреть прямую трансляцию матча «Борнмут» против «Челси», 15-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Борнмут» – «Челси»
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Источник: «Бомбардир»