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  • «Вольфсбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Вольфсбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 16:20
Вольфсбург
06.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Унион
10' П. Виммер 30' М. Амура 59' Л. Майер
68' С. Н'Соки
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
14
Йенсон Селт
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
10
Ловро Майер
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
39
Патрик Виммер
ПВ
18
Мохамед Амура
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
39
Деррик Кен
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
6
Алеша Кемлейн
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
10
Ильяс Анса
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
34
Till Neininger
ЦЗ
19
Маттиас Сванберг
ЦП
37
Фарелл Хензель
ЦП
7
Андреас Сков Ольсен
ПВ
41
Ян Бюргер
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
42
Bruno Katz
ЦФ
Унион
1
Матео Рааб
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
9
Ливан Бурджу
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
23
Андрей Илич
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
4-3-2-1
1
Грабара
25
Центер
14
Селт
4
Кулиеракис
26
Кумбеди
31
Герхардт
27
Арнольд
10
Майер
24
Эриксен
39
Виммер
18
Амура
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
34
Н'Соки
28
Триммель
6
Кемлейн
39
Кен
19
Хаберер
13
Шафер
11
Чон
10
Анса
24
Эриксен
3
Вавро
3
Вавро
24
Эриксен
39
Виммер
19
Сванберг
19
Сванберг
39
Виммер
10
Майер
37
Хензель
37
Хензель
10
Майер
18
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
18
Амура
39
Кен
15
Роте
15
Роте
39
Кен
28
Триммель
33
Крал
33
Крал
28
Триммель
34
Н'Соки
9
Бурджу
9
Бурджу
34
Н'Соки
13
Шафер
23
Илич
23
Илич
13
Шафер
11
Чон
7
Бурк
7
Бурк
11
Чон
Остались в запасе
Вольфсбург
Унион
12
Павао Перван
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
7
Андреас Сков Ольсен
ПВ
41
Ян Бюргер
ЦФ
42
Bruno Katz
ЦФ
1
Матео Рааб
ВР
4
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
7
Андреас Сков Ольсен
ПВ
41
Ян Бюргер
ЦФ
42
Bruno Katz
ЦФ
Остались в запасе
1
Матео Рааб
ВР
4
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Вольфсбург - Унион
4
1
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
1
0
Угловые удары
0
11
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
376
460
Сейвы
5
0
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
0
12
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.92
xGP (предотвращенные голы)
-1.24
-1.24

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Униона», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Унион»

«Вольфсбург» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион Вольфсбург
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