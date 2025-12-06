06.12.2025, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
4-3-2-1
1
Грабара
25
Центер
14
Селт
4
Кулиеракис
26
Кумбеди
31
Герхардт
27
Арнольд
10
Майер
24
Эриксен
39
Виммер
18
Амура
3-3-2-1-1
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
34
Н'Соки
28
Триммель
6
Кемлейн
39
Кен
19
Хаберер
13
Шафер
11
Чон
10
Анса
24
Эриксен
3
Вавро
3
Вавро
24
Эриксен
39
Виммер
19
Сванберг
19
Сванберг
39
Виммер
10
Майер
37
Хензель
37
Хензель
10
Майер
18
Амура
17
Пейчинович
17
Пейчинович
18
Амура
39
Кен
15
Роте
15
Роте
39
Кен
28
Триммель
33
Крал
33
Крал
28
Триммель
34
Н'Соки
9
Бурджу
9
Бурджу
34
Н'Соки
13
Шафер
23
Илич
23
Илич
13
Шафер
11
Чон
7
Бурк
7
Бурк
11
Чон
Остались в запасе
Вольфсбург
Унион
12
Павао Перван
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
7
Андреас Сков Ольсен
ПВ
41
Ян Бюргер
ЦФ
42
Bruno Katz
ЦФ
1
Матео Рааб
ВР
4
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
34
Till Neininger
ЦЗ
7
Андреас Сков Ольсен
ПВ
41
Ян Бюргер
ЦФ
42
Bruno Katz
ЦФ
Остались в запасе
1
Матео Рааб
ВР
4
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Вольфсбург - Унион
4
1
Всего ударов по воротам
4
21
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
ВАР
1
0
Угловые удары
0
11
Нарушения
13
10
Офсайды
1
1
Количество передач
376
460
Сейвы
5
0
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
0
12
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
17
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.81
1.92
xGP (предотвращенные голы)
-1.24
-1.24
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Униона», 13-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Унион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»