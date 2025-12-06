06.12.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
4
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
42
Торстведт
20
Вольпато
45
Лорьенте
99
Пинамонти
3-4-2-1
43
Де Хеа
65
Паризи
15
Комуццо
30
Мари
2
Додо
23
Сом
8
Мандрагора
6
Раньери
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
20
Кен
6
Валюкевич
25
Кулибали
25
Кулибали
6
Валюкевич
45
Лорьенте
20
Фадера
20
Фадера
45
Лорьенте
20
Вольпато
77
Пьерини
77
Пьерини
20
Вольпато
99
Пинамонти
99
Чеддира
99
Чеддира
99
Пинамонти
6
Раньери
2
Вити
2
Вити
6
Раньери
23
Сом
27
Ндур
27
Ндур
23
Сом
65
Паризи
29
Фортини
29
Фортини
65
Паризи
44
Фаджоли
91
Пикколи
91
Пикколи
44
Фаджоли
2
Додо
31
Куаме
31
Куаме
2
Додо
Остались в запасе
Сассуоло
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
24
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
24
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Сассуоло - Фиорентина
2
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
15
15
Офсайды
1
4
Количество передач
324
498
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-2.04
-2.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Фиорентины», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»