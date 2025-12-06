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  • «Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 15:50
Сассуоло
06.12.2025, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 1
Завершен
Фиорентина
14' К. Вольпато 45+1' Т. Мухаремович 65' И. Коне
9' Р. Мандрагора (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
4
Тарик Мухаремович
ЦЗ
18
Неманья Матич
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
20
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
99
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
30
Пабло Мари
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
23
Симон Сом
ОП
8
Роландо Мандрагора
ОП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
20
Алие Фадера
ЛВ
77
Николас Пьерини
ЛВ
24
Лука Моро
ЦФ
99
Валид Чеддира
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
2
Маттиа Вити
ЦЗ
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
27
Чер Ндур
ЦП
29
Никколо Фортини
ЦП
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-1-3-1
49
Мурич
3
Доиг
21
Идзес
4
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
42
Торстведт
20
Вольпато
45
Лорьенте
99
Пинамонти
3-4-2-1
43
Де Хеа
65
Паризи
15
Комуццо
30
Мари
2
Додо
23
Сом
8
Мандрагора
6
Раньери
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
20
Кен
6
Валюкевич
25
Кулибали
25
Кулибали
6
Валюкевич
45
Лорьенте
20
Фадера
20
Фадера
45
Лорьенте
20
Вольпато
77
Пьерини
77
Пьерини
20
Вольпато
99
Пинамонти
99
Чеддира
99
Чеддира
99
Пинамонти
6
Раньери
2
Вити
2
Вити
6
Раньери
23
Сом
27
Ндур
27
Ндур
23
Сом
65
Паризи
29
Фортини
29
Фортини
65
Паризи
44
Фаджоли
91
Пикколи
91
Пикколи
44
Фаджоли
2
Додо
31
Куаме
31
Куаме
2
Додо
Остались в запасе
Сассуоло
Фиорентина
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
24
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
5
Фали Канде
ЛЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
35
Лука Липани
ОП
24
Лука Моро
ЦФ
44
Эдоардо Яннони
ЦФ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Лука Леццерини
ВР
23
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
23
Амир Ричардсон
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Сассуоло - Фиорентина
2
1
3
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
15
15
Офсайды
1
4
Количество передач
324
498
Сейвы
0
2
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1
1.21
xGP (предотвращенные голы)
-2.04
-2.04

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Фиорентины», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Фиорентина»

«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Сассуоло
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