06.12.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
3-1-2-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
8
Фойт
6
Наварро
13
Вейга
14
Комесанья
10
Парехо
20
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
22
Перес
3-2-3-1-1
13
Сорья
12
Ньом
22
Дуарте
2
Джене
17
Фемения
21
Иглесиас
5
Милья
8
Арамбарри
6
Мартин
23
Лисо
9
Майорал
10
Парехо
37
37
10
Парехо
20
Молейро
19
Соломон
19
Соломон
20
Молейро
17
Бьюкенан
12
Акомах
12
Акомах
17
Бьюкенан
22
Перес
19
Пепе
19
Пепе
22
Перес
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
12
Ньом
16
Рико
16
Рико
12
Ньом
22
Дуарте
3
Абкар
3
Абкар
22
Дуарте
8
Арамбарри
34
34
8
Арамбарри
17
Фемения
18
Санкрис
18
Санкрис
17
Фемения
23
Лисо
11
Камара
11
Камара
23
Лисо
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
2
1
5
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
19
15
Офсайды
6
0
Количество передач
491
313
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
68
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Хетафе», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»