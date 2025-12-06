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  • «Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

6 декабря 2025, 14:50
Вильярреал
06.12.2025, суббота, 16:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
45+5' Т. Бьюкенан 64' Ж. Микаутадзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
20
Альберто Молейро
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Хетафе
13
Давид Сорья
(К) ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
5
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Марио Мартин
ЦП
23
Адриан Лисо
ЛВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
37
Carlos Macia
ЦП
19
Манор Соломон
ЛВ
12
Илиас Акомах
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
3
Абдель Абкар
ЦЗ
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
34
Hugo Solozábal
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
18
Алекс Санкрис
ПВ
11
Абу Камара
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Жуниор
23
Кардона
8
Фойт
6
Наварро
13
Вейга
14
Комесанья
10
Парехо
20
Молейро
17
Бьюкенан
9
Микаутадзе
22
Перес
3-2-3-1-1
13
Сорья
12
Ньом
22
Дуарте
2
Джене
17
Фемения
21
Иглесиас
5
Милья
8
Арамбарри
6
Мартин
23
Лисо
9
Майорал
10
Парехо
37
37
10
Парехо
20
Молейро
19
Соломон
19
Соломон
20
Молейро
17
Бьюкенан
12
Акомах
12
Акомах
17
Бьюкенан
22
Перес
19
Пепе
19
Пепе
22
Перес
9
Микаутадзе
12
Олувасейи
12
Олувасейи
9
Микаутадзе
12
Ньом
16
Рико
16
Рико
12
Ньом
22
Дуарте
3
Абкар
3
Абкар
22
Дуарте
8
Арамбарри
34
34
8
Арамбарри
17
Фемения
18
Санкрис
18
Санкрис
17
Фемения
23
Лисо
11
Камара
11
Камара
23
Лисо
Остались в запасе
Вильярреал
Хетафе
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Арнау Тенас
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
27
Jean Ives Valou
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
38
Alassane Diatta
ЦП
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
32
Lucas Laso
ЦЗ
41
Jorge Montes
ЦЗ
5
Иван Нею
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
77
Коба да Коста
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вильярреал - Хетафе
2
1
5
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
19
15
Офсайды
6
0
Количество передач
491
313
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
68
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.61
0.22
xGP (предотвращенные голы)
-1.05
-1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Хетафе», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Хетафе»

«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Вильярреал
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