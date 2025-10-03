03.10.2025, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
Минск
4-2-1-3
30
Гутор
91
Назаренко
2
Дихтиевский
3
Сокол
15
Яцкевич
29
Дубинец
17
Варакса
23
Турич
10
Икечукву
81
Натама
6
4-1-3-2
16
Козакевич
77
Юзепчук
22
Павловец
44
55
Лаврик
4
Оладойе
62
Гордейчук
99
Зеньков
7
Быков
2
Рылач
24
Корцов
29
Дубинец
79
Свириденко
79
Свириденко
29
Дубинец
17
Варакса
33
Малицкий
33
Малицкий
17
Варакса
10
Икечукву
14
14
10
Икечукву
2
Дихтиевский
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
2
Дихтиевский
91
Назаренко
7
Забелин
7
Забелин
91
Назаренко
22
Павловец
15
Касараб
15
Касараб
22
Павловец
4
Оладойе
11
Ковалевич
11
Ковалевич
4
Оладойе
24
Корцов
25
Эсанов
25
Эсанов
24
Корцов
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
7
Быков
47
Мартынов
47
Мартынов
7
Быков
Остались в запасе
Минск
Динамо-Брест
37
Матвей Сухаренко
ВР
32
Felix Abena
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
20
Mikhail Bondarenko
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
49
Артем Каратай
ВР
19
Денис Поляков
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
32
Felix Abena
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
20
Mikhail Bondarenko
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
19
Денис Поляков
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Минск - Динамо-Брест
2
2
Всего ударов по воротам
6
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Динамо-Брест», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»