  • Главная
  • Новости
  «Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

Вчера, 17:20
Минск
03.10.2025, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Динамо-Брест
26' В. Варакса
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
17
Владислав Варакса
ОП
23
Артем Турич
ЦП
6
J. Yrjas
ЦФ
81
Набиль Дауда Натама
ЦФ
10
Чарльз Марк Икечукву
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
44
Abdoulie Jarjue
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
24
Егор Корцов
ПВ
2
Андрей Рылач
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
33
Константин Малицкий
ЦП
14
Emir Ernisov
ЦП
32
Felix Abena
ЦП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
47
Захар Драчев
ПВ
7
Кирилл Забелин
ЦФ
20
Mikhail Bondarenko
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Динамо-Брест
49
Артем Каратай
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
19
Денис Поляков
ЦЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
25
Шерзод Эсанов
ЦП
8
Антон Шрамченко
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
47
Тимофей Мартынов
ЦФ
14
F. Jovic
ЦФ
4-2-1-3
30
Гутор
91
Назаренко
2
Дихтиевский
3
Сокол
15
Яцкевич
29
Дубинец
17
Варакса
23
Турич
10
Икечукву
81
Натама
6
4-1-3-2
16
Козакевич
77
Юзепчук
22
Павловец
44
55
Лаврик
4
Оладойе
62
Гордейчук
99
Зеньков
7
Быков
2
Рылач
24
Корцов
29
Дубинец
79
Свириденко
79
Свириденко
29
Дубинец
17
Варакса
33
Малицкий
33
Малицкий
17
Варакса
10
Икечукву
14
14
10
Икечукву
2
Дихтиевский
8
Мигдаленок
8
Мигдаленок
2
Дихтиевский
91
Назаренко
7
Забелин
7
Забелин
91
Назаренко
22
Павловец
15
Касараб
15
Касараб
22
Павловец
4
Оладойе
11
Ковалевич
11
Ковалевич
4
Оладойе
24
Корцов
25
Эсанов
25
Эсанов
24
Корцов
62
Гордейчук
88
Ковалевич
88
Ковалевич
62
Гордейчук
7
Быков
47
Мартынов
47
Мартынов
7
Быков
Остались в запасе
Минск
Динамо-Брест
37
Матвей Сухаренко
ВР
32
Felix Abena
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
20
Mikhail Bondarenko
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
49
Артем Каратай
ВР
19
Денис Поляков
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
32
Felix Abena
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
20
Mikhail Bondarenko
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
19
Денис Поляков
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
14
F. Jovic
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Минск - Динамо-Брест
2
2
Всего ударов по воротам
6
8
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Динамо-Брест», 24-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Динамо-Брест»

«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Динамо-Брест Минск
