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  • «Астон Вилла» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

«Астон Вилла» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

25 сентября 2025, 20:50
Астон Вилла
25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
13' Д. МакГинн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
40
Марко Бизот
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
44
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
(К) ЦП
28
Николо Камбьяги
ЛВ
10
Федерико Бернардески
ПВ
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Астон Вилла
52
Сэм Проктор
ВР
95
Rhys Oakley
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
83
Bradley Burrowes
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
4-1-1-1-3
40
Бизот
22
Матсен
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
44
Камара
7
МакГинн
17
Роджерс
29
Гессан
18
Мален
10
Буэндия
3-2-3-2
1
Скорупски
41
Витик
3
Лукуми
22
Ликояннис
8
Фройлер
19
Фергюсон
20
Цортеа
10
Бернардески
28
Камбьяги
21
Одгор
9
Кастро
22
Матсен
3
Динь
3
Динь
22
Матсен
10
Буэндия
19
Санчо
19
Санчо
10
Буэндия
18
Мален
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Мален
20
Цортеа
2
Хольм
2
Хольм
20
Цортеа
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Астон Вилла
Болонья
52
Сэм Проктор
ВР
95
Rhys Oakley
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
83
Bradley Burrowes
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
52
Сэм Проктор
ВР
95
Rhys Oakley
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
83
Bradley Burrowes
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Астон Вилла - Болонья
2
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
14
Офсайды
2
9
Количество передач
341
376
Сейвы
7
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Болоньи», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Болонья»

«Астон Вилла» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Болонья Астон Вилла
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