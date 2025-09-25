25.09.2025, четверг, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-1-1-1-3
40
Бизот
22
Матсен
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
44
Камара
7
МакГинн
17
Роджерс
29
Гессан
18
Мален
10
Буэндия
3-2-3-2
1
Скорупски
41
Витик
3
Лукуми
22
Ликояннис
8
Фройлер
19
Фергюсон
20
Цортеа
10
Бернардески
28
Камбьяги
21
Одгор
9
Кастро
22
Матсен
3
Динь
3
Динь
22
Матсен
10
Буэндия
19
Санчо
19
Санчо
10
Буэндия
18
Мален
11
Уоткинс
11
Уоткинс
18
Мален
20
Цортеа
2
Хольм
2
Хольм
20
Цортеа
21
Одгор
80
Фаббиан
80
Фаббиан
21
Одгор
28
Камбьяги
11
Роу
11
Роу
28
Камбьяги
10
Бернардески
7
Орсолини
7
Орсолини
10
Бернардески
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
Остались в запасе
Астон Вилла
Болонья
52
Сэм Проктор
ВР
95
Rhys Oakley
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
83
Bradley Burrowes
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
52
Сэм Проктор
ВР
95
Rhys Oakley
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
83
Bradley Burrowes
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
9
Харви Эллиот
АП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
25
Массимо Пессина
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
6
Никола Моро
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Астон Вилла - Болонья
2
2
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
16
14
Офсайды
2
9
Количество передач
341
376
Сейвы
7
3
Точность передач %
79
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Болоньи», 1 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Болонья»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»