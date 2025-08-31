31.08.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
4-1-3-1-1
1
Ледвий
17
Кузик
4
29
Дидык
34
Муравский
5
Ноникашвили
11
Пасич
7
6
Танковский
27
Беннетт
90
2-1-1-3-3
91
Горох
33
Гончаренко
3
Вовченко
14
Харатин
6
Куция
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
30
4
Ципот
22
29
Дидык
16
16
29
Дидык
7
8
8
7
5
Ноникашвили
23
Кравчук
23
Кравчук
5
Ноникашвили
90
22
Момо
22
Момо
90
18
Бойко
44
44
18
Бойко
6
Куция
29
Кучеров
29
Кучеров
6
Куция
14
Харатин
10
Кльоц
10
Кльоц
14
Харатин
30
20
20
30
Остались в запасе
ЛНЗ
Верес
12
Алексей Паламарчук
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
88
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
9
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча ЛНЗ - Верес
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Вереса», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Верес»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»