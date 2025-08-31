Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • «ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025

«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025

Сегодня, 12:10
ЛНЗ
31.08.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Верес
3' В. Бойко 69' D. Ndukve
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
1
Дмитрий Ледвий
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
27
Джуисон Беннетт
ЛВ
90
Mark Assinor
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Верес
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
14
Игорь Харатин
ОП
6
Георгий Куция
ЦП
2
Максим Смиян
АП
18
Виталий Бойко
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
22
Konstantinos Stamoulis
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
30
Denys Ndukve
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
ЛНЗ
12
Алексей Паламарчук
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
88
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
16
Artur Ryabov
ЦП
8
Prosper Obah
ЦП
9
Артур Авагимян
ЛВ
23
Данил Кравчук
ПВ
22
Франсис Момо
ЦФ
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
44
Cheche Danyil
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
10
Дмитрий Кльоц
ЦП
26
Serhii Sten
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
20
Alagie Wally
ЦФ
90
Samuel Nongoh
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ледвий
17
Кузик
4
29
Дидык
34
Муравский
5
Ноникашвили
11
Пасич
7
6
Танковский
27
Беннетт
90
2-1-1-3-3
91
Горох
33
Гончаренко
3
Вовченко
14
Харатин
6
Куция
2
Смиян
18
Бойко
77
Шарай
30
4
Ципот
22
29
Дидык
16
16
29
Дидык
7
8
8
7
5
Ноникашвили
23
Кравчук
23
Кравчук
5
Ноникашвили
90
22
Момо
22
Момо
90
18
Бойко
44
44
18
Бойко
6
Куция
29
Кучеров
29
Кучеров
6
Куция
14
Харатин
10
Кльоц
10
Кльоц
14
Харатин
30
20
20
30
Остались в запасе
ЛНЗ
Верес
12
Алексей Паламарчук
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
88
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
9
Артур Авагимян
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
12
Алексей Паламарчук
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
88
Ярослав Кисиль
ПЗ
24
Mark Podolyak
ЦП
9
Артур Авагимян
ЛВ
Остались в запасе
23
Andrii Kozhukhar
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
17
Михаил Протасевич
ПЗ
26
Serhii Sten
ЦП
8
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
90
Samuel Nongoh
ЦФ
47
Ignat Pushkutsa
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча ЛНЗ - Верес
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Вереса», 4-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Верес»

«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес ЛНЗ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
