«Урал» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2025

2 августа, 15:50
Урал
02.08.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Родина
42' М. Бардачев 50' М. Секулич
83' А. Концевой
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
4
Матвей Бардачев
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
13
Роман Акбашев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Родина
71
Илья Свинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
24
Артем Бирюков
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
7
Папе
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
42
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Тимур Аюпов
ОП
31
Maksim Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
20
Евгений Марков
ЦФ
50
Максим Воронов
ЦФ
9
Алексей Каштанов
ЦФ
Родина
91
Даниил Баринов
ВР
49
I. Dyatlov
ЦЗ
52
Иван Кузьмичев
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
79
Даниэль Свинцов
АП
20
Артем Концевой
ЛВ
77
Аршак Корян
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
4-1-1-3-1
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
16
Итало
4
Бардачев
6
Сунгатулин
13
Акбашев
14
Железнов
97
Ишков
37
Бондарев
10
Секулич
4-2-3-1
71
Свинов
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
3
Гогличидзе
38
Мусаев
5
Егорычев
9
Максименко
23
Ушатов
7
Папе
24
Бирюков
97
Ишков
42
Мосин
42
Мосин
97
Ишков
16
Итало
34
Маргасов
34
Маргасов
16
Итало
37
Бондарев
5
Аюпов
5
Аюпов
37
Бондарев
14
Железнов
59
Харин
59
Харин
14
Железнов
10
Секулич
50
Воронов
50
Воронов
10
Секулич
24
Бирюков
80
Бессмертный
80
Бессмертный
24
Бирюков
23
Ушатов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
23
Ушатов
38
Мусаев
77
Корян
77
Корян
38
Мусаев
88
Сокол
99
Тимошенко
99
Тимошенко
88
Сокол
Остались в запасе
Урал
Родина
71
Алексей Мамин
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Maksim Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
9
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
91
Даниил Баринов
ВР
49
I. Dyatlov
ЦЗ
52
Иван Кузьмичев
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
79
Даниэль Свинцов
АП
20
Артем Концевой
ЛВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Урал - Родина
2
2
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Родины», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал»«Родина»

«Урал» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 августа 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Урал
