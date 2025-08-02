02.08.2025, суббота, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
4-1-1-3-1
57
Селихов
44
Малькевич
2
Бегич
16
Итало
4
Бардачев
6
Сунгатулин
13
Акбашев
14
Железнов
97
Ишков
37
Бондарев
10
Секулич
4-2-3-1
71
Свинов
55
Крижан
26
Мещанинов
88
Сокол
3
Гогличидзе
38
Мусаев
5
Егорычев
9
Максименко
23
Ушатов
7
Папе
24
Бирюков
97
Ишков
42
Мосин
42
Мосин
97
Ишков
16
Итало
34
Маргасов
34
Маргасов
16
Итало
37
Бондарев
5
Аюпов
5
Аюпов
37
Бондарев
14
Железнов
59
Харин
59
Харин
14
Железнов
10
Секулич
50
Воронов
50
Воронов
10
Секулич
24
Бирюков
80
Бессмертный
80
Бессмертный
24
Бирюков
23
Ушатов
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
23
Ушатов
38
Мусаев
77
Корян
77
Корян
38
Мусаев
88
Сокол
99
Тимошенко
99
Тимошенко
88
Сокол
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
1
Михаил Опарин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Maksim Sergeev
ЦП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
9
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Урал - Родина
2
2
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Родины», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 августа в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Родина»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ»
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»