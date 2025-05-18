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  • «Парма» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Парма» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 20:35
Парма
18.05.2025, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
1
Зион Сузуки
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
5
Ботонд Балог
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
(К) ПЗ
23
Симон Сом
ОП
16
Мандела Кейта
ОП
8
Эрнани
ЦП
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
9
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К) ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
4
Скотт Мактоминей
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Парма
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
10
Адриан Бернабе
ЦП
8
Науэль Эстевес
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
17
Якоб Ондрейка
ПВ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
30
Паскуале Маццокки
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
70
Луис Хаса
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
3-4-1-2
1
Сузуки
5
Балог
15
Леони
3
Циркати
14
Валери
23
Сом
16
Кейта
15
Дель Прато
8
Эрнани
9
Пеллегрино
14
Бонни
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
16
Оливера
13
Ррахмани
37
Спинаццола
99
Ангисса
6
Гилмор
4
Мактоминей
21
Политано
18
Распадори
9
Лукаку
14
Валери
8
Левик
8
Левик
14
Валери
8
Эрнани
10
Бернабе
10
Бернабе
8
Эрнани
15
Леони
18
Эно
18
Эно
15
Леони
14
Бонни
17
Ондрейка
17
Ондрейка
14
Бонни
9
Пеллегрино
9
Джурич
9
Джурич
9
Пеллегрино
37
Спинаццола
30
Маццокки
30
Маццокки
37
Спинаццола
6
Гилмор
8
Биллинг
8
Биллинг
6
Гилмор
21
Политано
16
Нгонг
16
Нгонг
21
Политано
18
Распадори
7
Нерес
7
Нерес
18
Распадори
9
Лукаку
18
Симеоне
18
Симеоне
9
Лукаку
Остались в запасе
Парма
Наполи
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
8
Науэль Эстевес
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
33
Рикард Марконе
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
4
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
8
Науэль Эстевес
ЦП
3
Дрисса Камара
ЦП
65
Элиа Пликко
АП
21
Анас Хадж Мохамед
ПВ
19
Адриан Бенедичак
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
22
Симоне Скуффет
ВР
4
Рафа Марин
ЦЗ
70
Луис Хаса
АП
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Парма - Наполи
2
1
3
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
16
Офсайды
0
2
Количество передач
205
528
Сейвы
2
4
Точность передач %
62
86
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.26
0.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Наполи», 37-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма»«Наполи»

«Парма» – «Наполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Наполи Парма
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