18.05.2025, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
3-3-1
1
Довгаль
23
Храмцов
6
Печенкин
4
Шавлохов
24
Коротков
85
Пяткин
2
Поройков
24
Коротаев
3-3-1-2-1
71
Мамин
16
Итало
2
Бегич
24
Филипенко
34
Маргасов
6
Сунгатулин
9
Мосин
5
Егорычев
37
Бондарев
97
Ишков
20
Марков
4
Шавлохов
90
Мокаев
90
Мокаев
4
Шавлохов
13
Петров
13
Савинов
13
Савинов
13
Петров
72
Бем
11
Карпов
11
Карпов
72
Бем
34
Маргасов
44
Малькевич
44
Малькевич
34
Маргасов
9
Мосин
18
Морозов
18
Морозов
9
Мосин
97
Ишков
14
Железнов
14
Железнов
97
Ишков
20
Марков
97
Воронов
97
Воронов
20
Марков
Остались в запасе
Тюмень
Урал
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
77
Денис Щербицкий
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Тюмень - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Урала», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Урал»
- Матч будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»