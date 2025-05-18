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  • «Тюмень» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

«Тюмень» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

18 мая 2025, 14:50
Тюмень
18.05.2025, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Урал
81' А. Бем
90+4' М. Воронов 90+6' Ю. Железнов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Александр Довгаль
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
23
Максим Храмцов
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Давид Шавлохов
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
9
Егор Мосин
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
37
Виталий Бондарев
АП
97
Илья Ишков
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
13
Андрей Савинов
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
97
Максим Воронов
ЦФ
10
Мартин Секулич
ЦФ
3-3-1
1
Довгаль
23
Храмцов
6
Печенкин
4
Шавлохов
24
Коротков
85
Пяткин
2
Поройков
24
Коротаев
3-3-1-2-1
71
Мамин
16
Итало
2
Бегич
24
Филипенко
34
Маргасов
6
Сунгатулин
9
Мосин
5
Егорычев
37
Бондарев
97
Ишков
20
Марков
4
Шавлохов
90
Мокаев
90
Мокаев
4
Шавлохов
13
Петров
13
Савинов
13
Савинов
13
Петров
72
Бем
11
Карпов
11
Карпов
72
Бем
34
Маргасов
44
Малькевич
44
Малькевич
34
Маргасов
9
Мосин
18
Морозов
18
Морозов
9
Мосин
97
Ишков
14
Железнов
14
Железнов
97
Ишков
20
Марков
97
Воронов
97
Воронов
20
Марков
Остались в запасе
Тюмень
Урал
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
77
Денис Щербицкий
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Алишер Шукуров
АП
31
Денис Ткачук
ЛВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Тюмень - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Урала», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень» – «Урал»

«Тюмень» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Тюмень
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