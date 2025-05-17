17.05.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нижний Новгород
Нижний Новгород
3-4-1-2
30
Медведев
14
Агапов
24
Гоцук
25
Карич
2
Александров
22
Каккоев
8
Майга
15
Эктов
78
Калинский
27
Грулев
23
Боселли
4-1-3-2
88
Гудиев
47
Божин
20
Юрганов
5
Габараев
13
Калинин
33
Квеквескири
10
Альшин
7
Моцпан
77
Ивлев
98
Ильин
79
Каштанов
22
Каккоев
23
Кастильо
23
Кастильо
22
Каккоев
27
Грулев
27
Магкеев
27
Магкеев
27
Грулев
78
Калинский
17
Карапузов
17
Карапузов
78
Калинский
14
Агапов
32
Весино
32
Весино
14
Агапов
10
Альшин
23
Якимов
23
Якимов
10
Альшин
5
Габараев
11
Браими
11
Браими
5
Габараев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Факел
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Нижний Новгород - Факел
2
1
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
15
Офсайды
0
3
Количество передач
335
364
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
74
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Факела», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Факел»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»