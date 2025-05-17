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  • «Пари НН» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

«Пари НН» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

17 мая 2025, 17:50
Нижний Новгород
17.05.2025, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Факел
66' В. Грулев (П)
18' И. Альшин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К) ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
(К) ОП
77
Андрей Ивлев
АП
7
Никита Моцпан
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
32
Тиаго Весино
ЦФ
Факел
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ОП
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
11
Мохамед Браими
ЛВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
3-4-1-2
30
Медведев
14
Агапов
24
Гоцук
25
Карич
2
Александров
22
Каккоев
8
Майга
15
Эктов
78
Калинский
27
Грулев
23
Боселли
4-1-3-2
88
Гудиев
47
Божин
20
Юрганов
5
Габараев
13
Калинин
33
Квеквескири
10
Альшин
7
Моцпан
77
Ивлев
98
Ильин
79
Каштанов
22
Каккоев
23
Кастильо
23
Кастильо
22
Каккоев
27
Грулев
27
Магкеев
27
Магкеев
27
Грулев
78
Калинский
17
Карапузов
17
Карапузов
78
Калинский
14
Агапов
32
Весино
32
Весино
14
Агапов
10
Альшин
23
Якимов
23
Якимов
10
Альшин
5
Габараев
11
Браими
11
Браими
5
Габараев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Факел
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
51
Егор Кошкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
99
Николай Гиоргобиани
АП
9
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
19
Белайди Пуси
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Нижний Новгород - Факел
2
1
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
13
15
Офсайды
0
3
Количество передач
335
364
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
74
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
1
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» против «Факела», 29-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пари НН» – «Факел»

«Пари НН» – «Факел»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Факел Нижний Новгород
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