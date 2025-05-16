16.05.2025, пятница, 21:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Астон Вилла
Астон Вилла
4-2-1-2-1
23
Мартинес
22
Матсен
2
Конса
14
Торрес
2
Кэш
44
Камара
24
Онана
7
МакГинн
17
Роджерс
10
Асенсио
11
Уоткинс
4-1-3-2
31
Кински
25
Спенс
33
Дэвис
3
Дансо
3
Регилон
29
Сарр
28
Одобер
7
Сон
47
Мур
14
Грей
11
Тель
24
Онана
6
Баркли
6
Баркли
24
Онана
7
МакГинн
31
Бэйли
31
Бэйли
7
МакГинн
11
Уоткинс
18
Мален
18
Мален
11
Уоткинс
29
Сарр
8
Биссума
8
Биссума
29
Сарр
3
Регилон
6
Бентанкур
6
Бентанкур
3
Регилон
47
Мур
11
Джонсон
11
Джонсон
47
Мур
28
Одобер
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
28
Одобер
7
Сон
19
Соланке
19
Соланке
7
Сон
Остались в запасе
Астон Вилла
Тоттенхэм
1
Робин Ольсен
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Гульельмо Викарио
ВР
59
Данте Кассанова
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
16
Андрес Гарсия
ЛВ
Остались в запасе
1
Гульельмо Викарио
ВР
59
Данте Кассанова
ЦЗ
12
Педро Порро
ПЗ
52
Каллум Олусеси
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Астон Вилла - Тоттенхэм
1
2
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
5
12
Офсайды
1
0
Количество передач
571
260
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.32
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Тоттенхэма», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Тоттенхэм»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»