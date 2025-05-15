15.05.2025, четверг, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Осасуна
Осасуна
3-3-2-1-1
1
Эррера
12
Аресо
22
Бойомо
24
Катена
3
Крус
6
Торро
7
Пенья
19
Ибаньес
10
Орос
97
Сарагоса
11
Будимир
3-4-1-2
13
Облак
2
Хименес
24
Ле Норман
20
Галан
7
Де Пауль
6
Коке
8
Барриос
5
Льоренте
17
Симеоне
7
Серлот
9
Альварес
97
Сарагоса
8
Муньос
8
Муньос
97
Сарагоса
19
Ибаньес
7
Монкайола
7
Монкайола
19
Ибаньес
3
Крус
23
Бретонес
23
Бретонес
3
Крус
10
Орос
16
Гомес
16
Гомес
10
Орос
7
Пенья
11
Барха
11
Барха
7
Пенья
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
8
Барриос
26
Молина
26
Молина
8
Барриос
20
Галан
3
Аспиликуэта
3
Аспиликуэта
20
Галан
7
Серлот
22
Галлахер
22
Галлахер
7
Серлот
17
Симеоне
16
Лино
16
Лино
17
Симеоне
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
9
Альварес
7
Гризманн
7
Гризманн
9
Альварес
Остались в запасе
Осасуна
Атлетико
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
ЦЗ
41
Иньиго Аргибиде
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
6
Аксель Витсель
ЦП
11
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Осасуна - Атлетико
1
1
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
11
Офсайды
1
4
Количество передач
291
543
Сейвы
5
1
Точность передач %
75
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
1.04
Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» против «Атлетико», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Осасуна» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Winline».
Источник: «Бомбардир»