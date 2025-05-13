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  • «Реал Сосьедад» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025

«Реал Сосьедад» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025

13 мая 2025, 19:50
Реал Сосьедад
13.05.2025, вторник, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
44' А. Гонсалес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
17
Серхио Гомес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
36
Мартин Субименди
ЦП
15
Пабло Марин
АП
21
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
8
Такефуса Кубо
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Сельта
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Михайло Ристич
ЛЗ
24
Карлос Домингес
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
32
Хави Родригес
ПЗ
8
Фран Бельтран
(К) ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
11
Альфон Гонсалес
ЛВ
8
Фер Лопес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Реал Сосьедад
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
25
Хави Лопес
ЛЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
10
Аркайц Мариескуррена
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
Сельта
1
Иван Вильяр
ВР
25
Марк Видаль
ВР
29
Йоэль Лаго
ЦЗ
22
Уго Сотело
ЦП
16
Мигель Роман
ЦП
19
Виллиот Сведберг
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
18
Пабло Дуран
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
18
Икер Лосада
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
6
Элустондо
17
Гомес
14
Траоре
36
Субименди
21
Оярсабаль
15
Марин
10
Мендес
8
Кубо
3-2-2-2-1
13
Гуаита
24
Домингес
5
Каррейра
3
Мингеса
32
Родригес
21
Ристич
8
Бельтран
6
Мориба
8
Лопес
11
Гонсалес
7
Иглесиас
3
Муньос
25
Лопес
25
Лопес
3
Муньос
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
21
Оярсабаль
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
21
Оярсабаль
17
Гомес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
17
Гомес
21
Ристич
29
Лаго
29
Лаго
21
Ристич
8
Бельтран
22
Сотело
22
Сотело
8
Бельтран
11
Гонсалес
19
Сведберг
19
Сведберг
11
Гонсалес
8
Лопес
18
Дуран
18
Дуран
8
Лопес
7
Иглесиас
18
Лосада
18
Лосада
7
Иглесиас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Иван Вильяр
ВР
25
Марк Видаль
ВР
16
Мигель Роман
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
25
Марк Видаль
ВР
16
Мигель Роман
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
3
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
14
1
Нарушения
18
11
Офсайды
5
3
Количество передач
474
326
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.73
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Сельты», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Сельта»

«Реал Сосьедад» – «Сельта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Сельта Реал Сосьедад
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