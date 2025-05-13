13.05.2025, вторник, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
3-2-1-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
6
Элустондо
17
Гомес
14
Траоре
36
Субименди
21
Оярсабаль
15
Марин
10
Мендес
8
Кубо
3-2-2-2-1
13
Гуаита
24
Домингес
5
Каррейра
3
Мингеса
32
Родригес
21
Ристич
8
Бельтран
6
Мориба
8
Лопес
11
Гонсалес
7
Иглесиас
3
Муньос
25
Лопес
25
Лопес
3
Муньос
14
Траоре
2
Арамбуру
2
Арамбуру
14
Траоре
10
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
10
Мендес
21
Оярсабаль
10
Мариескуррена
10
Мариескуррена
21
Оярсабаль
17
Гомес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
17
Гомес
21
Ристич
29
Лаго
29
Лаго
21
Ристич
8
Бельтран
22
Сотело
22
Сотело
8
Бельтран
11
Гонсалес
19
Сведберг
19
Сведберг
11
Гонсалес
8
Лопес
18
Дуран
18
Дуран
8
Лопес
7
Иглесиас
18
Лосада
18
Лосада
7
Иглесиас
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Сельта
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Иван Вильяр
ВР
25
Марк Видаль
ВР
16
Мигель Роман
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
1
Айтор Фрага
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Хон Пачеко
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
Остались в запасе
1
Иван Вильяр
ВР
25
Марк Видаль
ВР
16
Мигель Роман
ЦП
23
Уго Альварес
ЦП
23
Дамиан Родригес
АП
10
Франко Серви
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Реал Сосьедад - Сельта
3
1
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
14
1
Нарушения
18
11
Офсайды
5
3
Количество передач
474
326
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
73
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
2
1
xG (ожидаемые голы)
1.73
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Сельты», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 мая в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Сельта»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»