11.05.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
4-1-3-2
1
Кинарейкин
28
Полегенько
4
Бабогло
3
Адамюк
11
Мирошниченко
5
27
Очеретко
37
Бруниньо
8
Чачуа
9
26
2-1-4-1-2
1
Ермаков
4
Кравченко
26
Кампуш
23
Копина
19
Шепелев
15
Мишнев
5
Калюжный
31
Шабанов
59
Козак
9
Филиппов
77
Кара
37
Бруниньо
27
Федор
27
Федор
37
Бруниньо
8
Чачуа
21
Клименко
21
Клименко
8
Чачуа
27
Очеретко
14
Квасница
14
Квасница
27
Очеретко
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
15
Мишнев
6
Ковалец
6
Ковалец
15
Мишнев
59
Козак
5
Жеовани
5
Жеовани
59
Козак
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Карпаты
Александрия
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Artur Shakh
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
12
Chobitko Oleksandr
ВР
72
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Artur Shakh
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
12
Chobitko Oleksandr
ВР
72
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Карпаты - Александрия
1
1
9
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
9
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Александрии», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Александрия»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»