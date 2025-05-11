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  • «Карпаты» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Карпаты» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 16:50
Карпаты
11.05.2025, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Александрия
80' И. Краснопир (П) 90+5' А. Чачуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
26
Yan Kostenko
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
23
Юрий Копина
ОП
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
59
Артем Козак
ПВ
77
Теди Кара
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
27
Олег Федор
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Artur Shakh
ЦП
14
Илья Квасница
ПВ
7
Евгений Подлепенец
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Александрия
12
Chobitko Oleksandr
ВР
72
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
5
Жеовани
ПВ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
4-1-3-2
1
Кинарейкин
28
Полегенько
4
Бабогло
3
Адамюк
11
Мирошниченко
5
27
Очеретко
37
Бруниньо
8
Чачуа
9
26
2-1-4-1-2
1
Ермаков
4
Кравченко
26
Кампуш
23
Копина
19
Шепелев
15
Мишнев
5
Калюжный
31
Шабанов
59
Козак
9
Филиппов
77
Кара
37
Бруниньо
27
Федор
27
Федор
37
Бруниньо
8
Чачуа
21
Клименко
21
Клименко
8
Чачуа
27
Очеретко
14
Квасница
14
Квасница
27
Очеретко
9
95
Краснопир
95
Краснопир
9
77
Кара
21
Беляев
21
Беляев
77
Кара
19
Шепелев
8
Смирный
8
Смирный
19
Шепелев
15
Мишнев
6
Ковалец
6
Ковалец
15
Мишнев
59
Козак
5
Жеовани
5
Жеовани
59
Козак
9
Филиппов
10
Кулаков
10
Кулаков
9
Филиппов
Остались в запасе
Карпаты
Александрия
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Artur Shakh
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
12
Chobitko Oleksandr
ВР
72
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Руслан Ротань
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Artur Shakh
ЦП
7
Евгений Подлепенец
ПВ
1
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
12
Chobitko Oleksandr
ВР
72
Makarenko Nazar
ВР
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
20
Даниил Ващенко
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
71
Денис Шостак
АП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Руслан Ротань
Статистика матча Карпаты - Александрия
1
1
9
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
9

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Александрии», 28-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты»«Александрия»

«Карпаты» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Александрия Карпаты
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