10.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ренн
Ренн
4-1-2-2-1
30
Самба
3
Трюффер
97
Жаке
24
Руо
3
Брассье
5
Матусива
8
Коне
6
Сиссе
10
Бляс
10
Аль-Тамари
25
Калимуэндо
3-3-2-1-1
99
Булка
33
Менди
26
Бар
15
Бомбито
92
Клосс
13
Росарио
2
Абди
14
Будауи
8
Сансон
27
Буанани
29
Гессан
10
Аль-Тамари
22
Ассиньон
22
Ассиньон
10
Аль-Тамари
6
Сиссе
6
Джеймс
6
Джеймс
6
Сиссе
8
Коне
42
Фофана
42
Фофана
8
Коне
33
Менди
4
Данте
4
Данте
33
Менди
13
Росарио
20
Луше
20
Луше
13
Росарио
29
Гессан
10
Диоп
10
Диоп
29
Гессан
2
Абди
13
Бога
13
Бога
2
Абди
8
Сансон
24
Лаборд
24
Лаборд
8
Сансон
Бога
25
Чо
25
Чо
Бога
Остались в запасе
Ренн
Ницца
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
31
Максим Дюпе
ВР
29
Терем Моффи
ЦФ
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
29
Терем Моффи
ЦФ
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ренн - Ницца
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
5
13
Офсайды
0
7
Количество передач
444
411
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Ниццы» 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн» – «Ницца»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»