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  • «Ренн» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

«Ренн» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

10 мая 2025, 20:50
Ренн
10.05.2025, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 33 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
15' А. Калимуэндо 80' А. Калимуэндо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Брис Самба
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
(К) ЛЗ
97
Жереми Жаке
ЦЗ
24
Антони Руо
ЦЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
6
Джауи Сиссе
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
25
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Ницца
99
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
2
Али Абди
ЛЗ
15
Мойзе Бомбито
ЦЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
13
Пабло Росарио
(К) ОП
14
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
27
Бадредин Буанани
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
6
Джордан Джеймс
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Ницца
31
Максим Дюпе
ВР
4
Данте
ЦЗ
20
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
13
Жереми Бога
ЛВ
24
Гаэтан Лаборд
ЦФ
29
Терем Моффи
ЦФ
25
Мохамед-Али Чо
ЦФ
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Самба
3
Трюффер
97
Жаке
24
Руо
3
Брассье
5
Матусива
8
Коне
6
Сиссе
10
Бляс
10
Аль-Тамари
25
Калимуэндо
3-3-2-1-1
99
Булка
33
Менди
26
Бар
15
Бомбито
92
Клосс
13
Росарио
2
Абди
14
Будауи
8
Сансон
27
Буанани
29
Гессан
10
Аль-Тамари
22
Ассиньон
22
Ассиньон
10
Аль-Тамари
6
Сиссе
6
Джеймс
6
Джеймс
6
Сиссе
8
Коне
42
Фофана
42
Фофана
8
Коне
33
Менди
4
Данте
4
Данте
33
Менди
13
Росарио
20
Луше
20
Луше
13
Росарио
29
Гессан
10
Диоп
10
Диоп
29
Гессан
2
Абди
13
Бога
13
Бога
2
Абди
8
Сансон
24
Лаборд
24
Лаборд
8
Сансон
Бога
25
Чо
25
Чо
Бога
Остались в запасе
Ренн
Ницца
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
31
Максим Дюпе
ВР
29
Терем Моффи
ЦФ
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
75
Кадер Мейте
ЦФ
Остались в запасе
31
Максим Дюпе
ВР
29
Терем Моффи
ЦФ
27
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Хабиб Бейе
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ренн - Ницца
1
1
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
5
Нарушения
5
13
Офсайды
0
7
Количество передач
444
411
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.18
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Ренн» против «Ниццы» 33-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ренн»«Ницца»

«Ренн» – «Ницца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Ницца Ренн
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