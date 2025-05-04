04.05.2025, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Англия. Премьер-лига, 35 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Брентфорд
Брентфорд
3-1-3-3
1
Флеккен
22
Коллинс
4
ван ден Берг
33
Кайоде
16
Нергор
24
Дамсгор
18
Ярмолюк
19
Мбемо
20
Висса
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
3-3-1-2-1
1
Баиндыр
13
Доргу
33
Фредриксон
4
де Лигт
23
Шоу
5
Угарте
2
Амасс
37
Мэйну
7
Маунт
49
Гарначо
32
Оби-Мартин
7
Шаде
3
Генри
3
Генри
7
Шаде
33
Кайоде
3
Айер
3
Айер
33
Кайоде
18
Ярмолюк
8
Йенсен
8
Йенсен
18
Ярмолюк
24
Дамсгор
25
Тиаго
25
Тиаго
24
Дамсгор
4
де Лигт
5
Магуайр
5
Магуайр
4
де Лигт
23
Шоу
15
Йоро
15
Йоро
23
Шоу
7
Маунт
24
Эриксен
24
Эриксен
7
Маунт
13
Доргу
16
Диалло
16
Диалло
13
Доргу
Остались в запасе
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
18
Gustavo Nunes
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
22
Том Хитон
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
18
Gustavo Nunes
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед
2
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
8
10
Количество передач
402
464
Сейвы
2
3
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5
xG (ожидаемые голы)
2.47
1.46
Смотреть прямую трансляцию матча «Брентфорд» против «Манчестера Юнайтед», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»