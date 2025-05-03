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  • «Вильярреал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

«Вильярреал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

3 мая 2025, 16:05
Вильярреал
03.05.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
4 : 2
Завершен
Осасуна
2' А. Перес 33' Т. Барри 39' А. Перес 71' Н. Пепе
66' Р. Гарсия 81' А. Орос (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
26
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
(К) ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
4
Унаи Гарсия
(К) ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
5
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
4
Денис Суарес
АП
15
Алекс Баэна
ЛВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
97
Брайан Сарагоса
АП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-2-3
1
Жуниор
23
Кардона
2
Кошта
8
Фойт
17
Фемения
26
Гуйе
10
Парехо
14
Комесанья
19
Пепе
11
Барри
22
Перес
4-1-1-3-1
1
Эррера
12
Аресо
4
Гарсия
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
10
Орос
23
Бретонес
16
Гомес
14
Гарсия
11
Будимир
8
Фойт
5
Камбвала
5
Камбвала
8
Фойт
17
Фемения
6
Наварро
6
Наварро
17
Фемения
10
Парехо
4
Суарес
4
Суарес
10
Парехо
26
Гуйе
15
Баэна
15
Баэна
26
Гуйе
11
Барри
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
11
Барри
14
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
14
Гарсия
4
Гарсия
8
Муньос
8
Муньос
4
Гарсия
16
Гомес
97
Сарагоса
97
Сарагоса
16
Гомес
12
Аресо
11
Барха
11
Барха
12
Аресо
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
4
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
18
Офсайды
3
2
Количество передач
390
471
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.27
1.26

Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Осасуны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал»«Осасуна»

«Вильярреал» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Вильярреал
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