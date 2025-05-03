03.05.2025, суббота, 17:15
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
4-1-2-3
1
Жуниор
23
Кардона
2
Кошта
8
Фойт
17
Фемения
26
Гуйе
10
Парехо
14
Комесанья
19
Пепе
11
Барри
22
Перес
4-1-1-3-1
1
Эррера
12
Аресо
4
Гарсия
5
Эррандо
22
Бойомо
6
Торро
10
Орос
23
Бретонес
16
Гомес
14
Гарсия
11
Будимир
8
Фойт
5
Камбвала
5
Камбвала
8
Фойт
17
Фемения
6
Наварро
6
Наварро
17
Фемения
10
Парехо
4
Суарес
4
Суарес
10
Парехо
26
Гуйе
15
Баэна
15
Баэна
26
Гуйе
11
Барри
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
11
Барри
14
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
14
Гарсия
4
Гарсия
8
Муньос
8
Муньос
4
Гарсия
16
Гомес
97
Сарагоса
97
Сарагоса
16
Гомес
12
Аресо
11
Барха
11
Барха
12
Аресо
11
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
11
Будимир
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Эрик Байи
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
4
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
8
Нарушения
10
18
Офсайды
3
2
Количество передач
390
471
Сейвы
3
1
Точность передач %
85
85
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
2.27
1.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Вильярреал» против «Осасуны», 34-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»