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  • «Бетис» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

«Бетис» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

1 мая 2025, 20:50
Бетис
01.05.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Фиорентина
6' Э. Абде 64' Антони
73' Л. Раньери
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Фран Вьейтес
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
22
Иско
(К) АП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Эз Абде
ЛВ
7
Антони
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
6
Данило Катальди
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Бетис
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Серджи Альтимира
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хесус Родригес
ЛВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
90
Майкл Фолоруншо
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
23
Амир Ричардсон
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
29
Ясин Адли
АП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
20
Мойзе Кен
ЦФ
3-1-3-3
13
Вьейтес
15
Перро
4
Натан
5
Бартра
5
Кардозо
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
17
Бакамбу
22
Иско
7
Антони
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
6
Раньери
15
Комуццо
3
Понграчич
65
Паризи
8
Мандрагора
21
Госенс
6
Катальди
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
18
Белтран
8
Форнальс
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Форнальс
10
Эз Абде
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
10
Эз Абде
65
Паризи
90
Фолоруншо
90
Фолоруншо
65
Паризи
44
Фаджоли
23
Ричардсон
23
Ричардсон
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
10
Гюдмюндссон
6
Катальди
29
Адли
29
Адли
6
Катальди
18
Белтран
20
Кен
20
Кен
18
Белтран
Остались в запасе
Бетис
Фиорентина
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Бетис - Фиорентина
2
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
16
Офсайды
1
4
Количество передач
388
473
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2
1.05

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Фиорентины», 1/2 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис»«Фиорентина»

«Бетис» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн, 1 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Фиорентина Бетис
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