01.05.2025, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
3-1-3-3
13
Вьейтес
15
Перро
4
Натан
5
Бартра
5
Кардозо
10
Эз Абде
8
Форнальс
24
Руйбаль
17
Бакамбу
22
Иско
7
Антони
3-3-1-2-1
43
Де Хеа
6
Раньери
15
Комуццо
3
Понграчич
65
Паризи
8
Мандрагора
21
Госенс
6
Катальди
10
Гюдмюндссон
44
Фаджоли
18
Белтран
8
Форнальс
6
Альтимира
6
Альтимира
8
Форнальс
10
Эз Абде
11
Ло Чельсо
11
Ло Чельсо
10
Эз Абде
65
Паризи
90
Фолоруншо
90
Фолоруншо
65
Паризи
44
Фаджоли
23
Ричардсон
23
Ричардсон
44
Фаджоли
10
Гюдмюндссон
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
10
Гюдмюндссон
6
Катальди
29
Адли
29
Адли
6
Катальди
18
Белтран
20
Кен
20
Кен
18
Белтран
Остались в запасе
Бетис
Фиорентина
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
41
Ману Гонсалес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
17
Юссуф Сабали
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Хесус Родригес
ЛВ
52
Пабло Гарсия
ПВ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
28
Маат Даниэль Каприни
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Бетис - Фиорентина
2
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
2
Нарушения
19
16
Офсайды
1
4
Количество передач
388
473
Сейвы
1
3
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
2
1.05
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Фиорентины», 1/2 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 мая в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»