Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2024

«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2024

27 декабря 2024, 21:20
Брайтон
27.12.2024, пятница, 22:30
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Брентфорд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
7
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К) ЦЗ
17
Карлос Балеба
ЦП
33
Мэтт О'Райли
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
19
Хулио Энкисо
ПВ
10
Брайан Груда
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Брентфорд
1
Марк Флеккен
ВР
22
Натан Коллинс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
27
Виталий Янельт
ОП
16
Кристиан Нергор
(К) ЦП
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
24
Миккель Дамсгор
ЛВ
20
Йоанн Висса
ЛВ
7
Кевин Шаде
ПВ
19
Брайан Мбемо
ПВ
Главный тренер
Томас Франк
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
18
Ясин Аяри
ЦП
24
Симон Адингра
ЛВ
7
Солли Мач
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Брентфорд
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
30
Джейден Мегома
ЛЗ
5
Джи-Су Ким
ЦЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
17
Тони Йогейн
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
18
Егор Ярмолюк
АП
4-2-3-1
1
Вербрюгген
7
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
17
Балеба
33
О'Райли
22
Митома
19
Энкисо
10
Груда
20
Педро
3-1-1-3-2
1
Флеккен
2
Расмуссен
15
Ми
22
Коллинс
27
Янельт
16
Нергор
19
Мбемо
24
Дамсгор
20
Висса
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
33
О'Райли
18
Аяри
18
Аяри
33
О'Райли
22
Митома
24
Адингра
24
Адингра
22
Митома
34
Велтман
7
Мач
7
Мач
34
Велтман
10
Груда
11
Минте
11
Минте
10
Груда
19
Энкисо
10
Рюттер
10
Рюттер
19
Энкисо
1
Флеккен
12
Валдимарссон
12
Валдимарссон
1
Флеккен
15
Ми
5
Ким
5
Ким
15
Ми
16
Нергор
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
16
Нергор
Остались в запасе
Брайтон
Брентфорд
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
30
Джейден Мегома
ЛЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
17
Тони Йогейн
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Остались в запасе
30
Джейден Мегома
ЛЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
17
Тони Йогейн
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брайтон - Брентфорд
2
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
6
12
Офсайды
0
5
Количество передач
485
351
Сейвы
3
8
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.54

Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Брентфорда», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Брентфорд»

«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Брайтон
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
3
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
1
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
Вчера, 15:41
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
Вчера, 12:34
2
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
Вчера, 09:36
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
Вчера, 01:03
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Фото«Ювентус» купил нападающего «ПСЖ» за 50 миллионов
2 августа
3
Винисиус проведет встречу с Моуринью и Пересом – бразилец может уйти из «Реала»
2 августа
3
Артета ответил на вопрос о переходе Винисиуса в «Арсенал»
2 августа
«Арсенал» сделал предложение «Реалу» по Винисиусу: известна сумма
2 августа
1
Новая информация о трансфере Винисиуса в АПЛ
1 августа
1
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
ФотоХоланд встретился с лучшим баскетболистом в истории
1 августа
3
Родри выбрал игровой номер в «Реале»
1 августа
1
Винисиус договорился с другим клубом
31 июля
1
Реакция «Челси» на завершение дисквалификации Мудрика
31 июля
«Ньюкасл» объявил об отставке главного тренера
31 июля
Мудрик сделал заявление о завершении дисквалификации за допинг
31 июля
7
Мудрику разрешили играть в футбол после дисквалификации за допинг
31 июля
3
«Ньюкасл» заплатит 11 миллионов за нового тренера
31 июля
«Арсенал» близок к покупке хавбека сборной Бразилии за 90 миллионов
31 июля
1
«Манчестер Сити» назвал «Реалу» цену на Родри
31 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+