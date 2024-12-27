Составы команд
Брайтон
Брайтон
4-2-3-1
1
Вербрюгген
7
Эступиньян
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
17
Балеба
33
О'Райли
22
Митома
19
Энкисо
10
Груда
20
Педро
3-1-1-3-2
1
Флеккен
2
Расмуссен
15
Ми
22
Коллинс
27
Янельт
16
Нергор
19
Мбемо
24
Дамсгор
20
Висса
23
Льюис-Поттер
7
Шаде
33
О'Райли
18
Аяри
18
Аяри
33
О'Райли
22
Митома
24
Адингра
24
Адингра
22
Митома
34
Велтман
7
Мач
7
Мач
34
Велтман
10
Груда
11
Минте
11
Минте
10
Груда
19
Энкисо
10
Рюттер
10
Рюттер
19
Энкисо
1
Флеккен
12
Валдимарссон
12
Валдимарссон
1
Флеккен
15
Ми
5
Ким
5
Ким
15
Ми
16
Нергор
18
Ярмолюк
18
Ярмолюк
16
Нергор
Остались в запасе
Брайтон
Брентфорд
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
30
Джейден Мегома
ЛЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
17
Тони Йогейн
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
3
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
Остались в запасе
30
Джейден Мегома
ЛЗ
43
Бенжамин Артюр
ЦЗ
5
Юнус Эмре Конак
ОП
25
Парис Магома
ЦП
17
Тони Йогейн
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Брайтон - Брентфорд
2
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
6
12
Офсайды
0
5
Количество передач
485
351
Сейвы
3
8
Точность передач %
82
74
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.22
0.54
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Брентфорда», 18-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Брентфорд»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»