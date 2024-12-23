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  • «Интер» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2024

«Интер» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2024

23 декабря 2024, 21:35
Интер
23.12.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Комо
48' К. Аугусто 90+2' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
22
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Комо
25
Пепе Рейна
(К) ВР
77
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Альберто Доссена
ЦЗ
8
Серхи Роберто
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
20
Алие Фадера
ЛВ
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
19
Андреа Белотти
ЦФ
33
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Интер
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
55
Matteo Motta
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Комо
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
27
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
4
Лука Маццителли
ЦП
99
Симоне Верди
АП
92
Бен Лассин Коне
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Альберто Черри
ЦФ
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
95
Бастони
30
Аугусто
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Чалханоглу
22
Дюмфрис
22
Мартинес
9
Тюрам
4-2-2-2
25
Рейна
5
Гольданига
2
Кемпф
22
Доссена
77
ван дер Бремпт
8
Роберто
18
Пас
7
Стрефецца
20
Фадера
33
Да Кунья
19
Белотти
31
Биссек
6
де Врей
6
де Врей
31
Биссек
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
32
Димарко
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
32
Димарко
22
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
22
Мартинес
2
Кемпф
93
Барба
93
Барба
2
Кемпф
19
Белотти
4
Маццителли
4
Маццителли
19
Белотти
8
Роберто
92
Коне
92
Коне
8
Роберто
7
Стрефецца
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Стрефецца
20
Фадера
7
Черри
7
Черри
20
Фадера
Остались в запасе
Интер
Комо
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
27
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
99
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
27
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
99
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Интер - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
15
Офсайды
2
5
Количество передач
515
308
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.37

Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Комо», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Комо»

«Интер» – «Комо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Комо Интер
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