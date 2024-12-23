23.12.2024, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Интер
Интер
4-4-2
1
Зоммер
32
Димарко
31
Биссек
95
Бастони
30
Аугусто
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Чалханоглу
22
Дюмфрис
22
Мартинес
9
Тюрам
4-2-2-2
25
Рейна
5
Гольданига
2
Кемпф
22
Доссена
77
ван дер Бремпт
8
Роберто
18
Пас
7
Стрефецца
20
Фадера
33
Да Кунья
19
Белотти
31
Биссек
6
де Врей
6
де Врей
31
Биссек
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
23
Барелла
7
Зелински
7
Зелински
23
Барелла
32
Димарко
17
Бьюкенан
17
Бьюкенан
32
Димарко
22
Мартинес
9
Тареми
9
Тареми
22
Мартинес
2
Кемпф
93
Барба
93
Барба
2
Кемпф
19
Белотти
4
Маццителли
4
Маццителли
19
Белотти
8
Роберто
92
Коне
92
Коне
8
Роберто
7
Стрефецца
10
Кутроне
10
Кутроне
7
Стрефецца
20
Фадера
7
Черри
7
Черри
20
Фадера
Остались в запасе
Интер
Комо
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
27
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
99
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Остались в запасе
13
Хосеп Мартинес
ВР
40
Алессандро Каллигарис
ВР
55
Matteo Motta
ЦЗ
50
Майк Айду
ЦЗ
24
Томас Паласиос
ЦЗ
23
Кристьян Асллани
ОП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
30
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Аудеро
ВР
6
Фелипе Джек
ЦЗ
6
Янник Энгельхардт
ОП
27
Маттиас Браунедер
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
99
Симоне Верди
АП
6
Алессио Йовине
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Сеск Фабрегас
Статистика матча Интер - Комо
2
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
15
Офсайды
2
5
Количество передач
515
308
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.37
Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» против «Комо», 17 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Комо»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»