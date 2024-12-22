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  • «Вольфсбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

«Вольфсбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

22 декабря 2024, 18:20
Вольфсбург
22.12.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
58' Д. Вавро
25' Д. Мален 28' М. Байер 30' Ю. Брандт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
18
Мохамед Амура
ЦФ
23
Йонас Винд
ЦФ
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
21
Рами Бенсебаини
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
30
Паскаль Гросс
ЦП
23
Феликс Нмеча
АП
10
Юлиан Брандт
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Вольфсбург
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
39
Патрик Виммер
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Ян Коуто
ПЗ
46
Айман Азхил
ЦП
7
Джованни Рейна
АП
27
Карим Адейеми
ЛВ
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
3-2-3-2
1
Грабара
2
Фишер
4
Кулиеракис
3
Вавро
21
Меле
17
Баку
31
Герхардт
27
Арнольд
19
Сванберг
23
Винд
18
Амура
2-1-1-3-3
1
Кобель
15
Шлоттербек
21
Бенсебаини
23
Джан
30
Гросс
11
Гиттенс
10
Брандт
23
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
18
Мален
31
Герхардт
6
Озкан
6
Озкан
31
Герхардт
21
Меле
13
Каминьски
13
Каминьски
21
Меле
18
Амура
39
Виммер
39
Виммер
18
Амура
2
Фишер
8
Томаш
8
Томаш
2
Фишер
19
Сванберг
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Сванберг
18
Мален
3
Антон
3
Антон
18
Мален
14
Байер
2
Коуто
2
Коуто
14
Байер
10
Брандт
7
Рейна
7
Рейна
10
Брандт
11
Гиттенс
27
Адейеми
27
Адейеми
11
Гиттенс
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
8
8
Офсайды
0
1
Количество передач
446
472
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.78
2.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссия» Д, 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Боруссия» Д

«Вольфсбург» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Вольфсбург
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