22.12.2024, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
3-2-3-2
1
Грабара
2
Фишер
4
Кулиеракис
3
Вавро
21
Меле
17
Баку
31
Герхардт
27
Арнольд
19
Сванберг
23
Винд
18
Амура
2-1-1-3-3
1
Кобель
15
Шлоттербек
21
Бенсебаини
23
Джан
30
Гросс
11
Гиттенс
10
Брандт
23
Нмеча
9
Гирасси
14
Байер
18
Мален
31
Герхардт
6
Озкан
6
Озкан
31
Герхардт
21
Меле
13
Каминьски
13
Каминьски
21
Меле
18
Амура
39
Виммер
39
Виммер
18
Амура
2
Фишер
8
Томаш
8
Томаш
2
Фишер
19
Сванберг
14
Нмеча
14
Нмеча
19
Сванберг
18
Мален
3
Антон
3
Антон
18
Мален
14
Байер
2
Коуто
2
Коуто
14
Байер
10
Брандт
7
Рейна
7
Рейна
10
Брандт
11
Гиттенс
27
Адейеми
27
Адейеми
11
Гиттенс
Остались в запасе
Вольфсбург
Боруссия Д
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
91
Кевин Беренс
ЦФ
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
42
Альмуджера Кабар
ЛЗ
46
Айман Азхил
ЦП
24
Жюльен Дюранвиль
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Вольфсбург - Боруссия Д
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
8
8
Офсайды
0
1
Количество передач
446
472
Сейвы
1
4
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
1.78
2.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Вольфсбург» против «Боруссия» Д, 15-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вольфсбург» – «Боруссия» Д
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»