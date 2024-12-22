Составы команд
Эвертон
Эвертон
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
32
Брэнтуэйт
15
Янг
5
Мангала
5
Гуйе
8
Дукуре
13
Ндиайе
17
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
1
Санчес
27
Густо
4
Дисаси
6
Колуилл
4
Адарабиойо
23
Кайседо
24
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
18
Нету
19
Санчо
15
Янг
23
Коулмен
23
Коулмен
15
Янг
17
Харрисон
19
Линдстрем
19
Линдстрем
17
Харрисон
9
Калверт-Льюин
9
Бету
9
Бету
9
Калверт-Льюин
18
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
18
Нету
11
Джексон
18
Нкунку
18
Нкунку
11
Джексон
Остались в запасе
Эвертон
Челси
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
12
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Эвертон - Челси
4
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
20
12
Офсайды
2
1
Количество передач
207
620
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Челси», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»