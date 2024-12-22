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  • «Эвертон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

«Эвертон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

22 декабря 2024, 15:50
Эвертон
22.12.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Орель Мангала
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Абдулайе Дукуре
ЦП
13
Илиман Ндиайе
ЦП
17
Джек Харрисон
ЛВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
4
Аксель Дисаси
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
24
Энцо Фернандес
(К) ОП
18
Педру Нету
ЛВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
11
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Эвертон
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
19
Йеспер Линдстрем
АП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
9
Бету
ЦФ
Челси
12
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
32
Брэнтуэйт
15
Янг
5
Мангала
5
Гуйе
8
Дукуре
13
Ндиайе
17
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-2-3-1
1
Санчес
27
Густо
4
Дисаси
6
Колуилл
4
Адарабиойо
23
Кайседо
24
Фернандес
11
Джексон
10
Палмер
18
Нету
19
Санчо
15
Янг
23
Коулмен
23
Коулмен
15
Янг
17
Харрисон
19
Линдстрем
19
Линдстрем
17
Харрисон
9
Калверт-Льюин
9
Бету
9
Бету
9
Калверт-Льюин
18
Нету
20
Мадуэке
20
Мадуэке
18
Нету
11
Джексон
18
Нкунку
18
Нкунку
11
Джексон
Остались в запасе
Эвертон
Челси
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
12
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
22
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
45
Харрисон Армстронг
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Остались в запасе
12
Филип Йоргенсен
ВР
34
Джош Ачампонг
ПЗ
13
Ренату Вейга
ОП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
19
Тайрик Джордж
ЛВ
11
Жоау Феликс
ЦФ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Эвертон - Челси
4
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
25
75
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
20
12
Офсайды
2
1
Количество передач
207
620
Сейвы
4
4
Точность передач %
72
90
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Челси», 17-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Челси»

«Эвертон» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Челси Эвертон
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