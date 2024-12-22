22.12.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
3-1-2-2-2
1
Димитриевски
3
Москера
3
Гасиоровски
20
Фулкье
5
Барренечеа
8
Гуэрра
10
Алмейда
11
Риоха
21
Перес
9
Дуро
16
Лопес
4-3-1-2
1
Сивера
93
Диарра
3
Абкар
5
Пика
23
Санчес
8
Хордан
8
Бланко
18
Гуриди
23
Висенте
19
Кике
14
Мартин
5
Барренечеа
18
Пепелу
18
Пепелу
5
Барренечеа
21
Перес
7
Каньос
7
Каньос
21
Перес
8
Гуэрра
9
Гомес
9
Гомес
8
Гуэрра
1
Сивера
13
Овоно
13
Овоно
1
Сивера
Стоичков
6
Гевара
6
Гевара
Стоичков
14
Мартин
17
Конечны
17
Конечны
14
Мартин
18
Гуриди
22
Стоичков
22
Стоичков
18
Гуриди
Остались в запасе
Валенсия
Алавес
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
24
Икер Кордоба
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
13
Адриан Родригес
ВР
4
Александар Седлар
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
24
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
24
Икер Кордоба
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
6
Уго Гильямон
ОП
11
Херман Валера
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Родригес
ВР
4
Александар Седлар
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
24
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
2
Уго Новоа
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Валенсия - Алавес
2
1
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
20
15
Офсайды
0
2
Количество передач
472
290
Сейвы
1
1
Точность передач %
77
66
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.42
1.74
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Алавеса», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 декабря в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»