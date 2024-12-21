21.12.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
Испания. Примера, 18 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-3-1-1
1
Пенья
3
Бальде
22
Кубарси
26
Мартинес
5
Кунде
17
Касадо
20
Педри
16
Лопес
9
Гави
11
Рафинья
9
Левандовски
3-4-1-2
13
Облак
2
Хименес
2
Лангле
20
Галан
8
Барриос
22
Галлахер
5
Льоренте
7
Де Пауль
17
Симеоне
9
Альварес
7
Гризманн
17
Касадо
24
Гарсия
24
Гарсия
17
Касадо
16
Лопес
10
Ольмо
10
Ольмо
16
Лопес
9
Гави
7
Торрес
7
Торрес
9
Гави
5
Льоренте
24
Ле Норман
24
Ле Норман
5
Льоренте
17
Симеоне
26
Молина
26
Молина
17
Симеоне
2
Хименес
6
Витсель
6
Витсель
2
Хименес
22
Галлахер
6
Коке
6
Коке
22
Галлахер
7
Гризманн
7
Серлот
7
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
11
Тома Лемар
АП
16
Самуэль Лино
ЛВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
11
3
Нарушения
11
8
Офсайды
2
4
Количество передач
649
391
Сейвы
2
6
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.59
0.26
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Атлетико», 18-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Атлетико»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»