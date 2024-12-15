15.12.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
Турция. Суперлига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-3-3-1
1
Ливакович
50
Бекао
4
Сеюнджу
26
Осайи-Самуэль
4
Амрабат
17
Кахведжи
7
Фред
18
Костич
17
Шиманьски
70
Айдын
11
Джеко
4-1-4-1
98
Дилмен
27
Ба
5
Дуарте
3
Опоку
6
Лима
5
Эздемир
8
Кеман
13
Креспо
9
Тюрук
11
Давидсон
9
Пентек
1
Ливакович
54
Четин
54
Четин
1
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
10
Тадич
10
Тадич
17
Кахведжи
4
Амрабат
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
4
Амрабат
70
Айдын
9
Сен-Максимен
9
Сен-Максимен
70
Айдын
9
Тюрук
15
15
9
Тюрук
5
Эздемир
10
Пелкас
10
Пелкас
5
Эздемир
11
Давидсон
21
Шиш
21
Шиш
11
Давидсон
Остались в запасе
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
11
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
17
Эмер Беяз
АП
17
Матшой Джалу
АП
Главный тренер
Кагдас Атан
Остались в запасе
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
11
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Бабакан
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
17
Эмер Беяз
АП
17
Матшой Джалу
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Кагдас Атан
Статистика матча Фенербахче - Истанбул Башакшехир
1
1
4
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
14
0
Нарушения
14
9
Офсайды
1
1
Количество передач
452
272
Сейвы
0
4
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
10
0
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Истанбула Башакшехир», 16-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»