15.12.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3-2-3-2
31
Эдерсон
3
Диаш
4
Гвардиол
2
Уокер
27
Нуньес
20
Гюндоган
47
Фоден
7
Де Брюйне
10
Силва
9
Холанд
11
Доку
3-3-3-1
24
Онана
4
де Лигт
6
Мартинес
5
Магуайр
3
Мазрауи
5
Угарте
5
Далот
16
Диалло
7
Маунт
8
Фернандеш
19
Хойлунд
7
Де Брюйне
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Де Брюйне
11
Доку
18
Грилиш
18
Грилиш
11
Доку
20
Гюндоган
26
Савиньо
26
Савиньо
20
Гюндоган
16
Диалло
3
Линделеф
3
Линделеф
16
Диалло
4
де Лигт
15
Йоро
15
Йоро
4
де Лигт
7
Маунт
37
Мэйну
37
Мэйну
7
Маунт
3
Мазрауи
7
Антони
7
Антони
3
Мазрауи
19
Хойлунд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
19
Хойлунд
Остались в запасе
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
1
Стефан Ортега
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
5
Джон Стоунз
ЦЗ
22
Джамай Симпсон-Пьюзи
ЦЗ
3
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Дивин Мубама
ЦФ
Остались в запасе
1
Алтай Баиндыр
ВР
12
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
5
14
Офсайды
0
6
Количество передач
491
467
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
88
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.99
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»