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Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Вероны», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Верона»