15.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Парма
Парма
Верона
4-1-2-2-1
1
Сузуки
14
Валери
15
Леони
5
Балог
15
Дель Прато
23
Сом
8
Эстевес
8
Эрнани
27
Ман
22
Кансельери
14
Бонни
3-1-2-2-2
1
Монтипо
27
Давидович
87
Гиларди
42
Коппола
21
Белахьян
21
Харруи
88
Лазович
38
Чачуа
11
Дуда
9
Сарр
10
Суслов
8
Эрнани
16
Кейта
16
Кейта
8
Эрнани
15
Леони
18
Эно
18
Эно
15
Леони
8
Эстевес
21
Хадж Мохамед
21
Хадж Мохамед
8
Эстевес
Хадж Мохамед
19
Бенедичак
19
Бенедичак
Хадж Мохамед
22
Кансельери
11
Альмквист
11
Альмквист
22
Кансельери
88
Лазович
24
Данильюк
24
Данильюк
88
Лазович
10
Суслов
80
Силва
80
Силва
10
Суслов
9
Сарр
19
Роша Ливраменто
19
Роша Ливраменто
9
Сарр
Остались в запасе
Парма
Верона
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Григорис Кастанос
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
63
Nicolas Trabucchi
ЦЗ
25
Войо Кулибали
ПЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Остались в запасе
98
Федерико Магро
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Григорис Кастанос
ЦП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Парма - Верона
1
3
Всего ударов по воротам
19
17
Удары в створ
8
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
2
Нарушения
5
16
Офсайды
1
1
Количество передач
465
387
Сейвы
3
5
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
13
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
1.96
2.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Парма» против «Вероны», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Парма» – «Верона»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»