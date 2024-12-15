15.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Болонья
Болонья
4-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
3
Лукуми
31
Беукема
2
Хольм
8
Фройлер
4
Побега
30
Домингес
11
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
4-2-2-2
43
Де Хеа
2
Додо
6
Раньери
15
Комуццо
21
Госенс
6
Катальди
28
Колпани
10
Гюдмюндссон
29
Адли
20
Кен
18
Белтран
2
Хольм
22
Ликояннис
22
Ликояннис
2
Хольм
29
Де Сильвестри
5
Пош
5
Пош
29
Де Сильвестри
11
Ндой
19
Фергюсон
19
Фергюсон
11
Ндой
30
Домингес
19
Айлинг
19
Айлинг
30
Домингес
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
21
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
21
Госенс
28
Колпани
23
Ричардсон
23
Ричардсон
28
Колпани
10
Гюдмюндссон
23
Соттиль
23
Соттиль
10
Гюдмюндссон
6
Катальди
93
Иконе
93
Иконе
6
Катальди
18
Белтран
31
Куаме
31
Куаме
18
Белтран
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
27
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
21
Томмазо Рубино
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
27
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
21
Томмазо Рубино
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Болонья - Фиорентина
2
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
16
10
Офсайды
2
2
Количество передач
352
340
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
69
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Фиорентины», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»