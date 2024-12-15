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  • «Болонья» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

«Болонья» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

15 декабря 2024, 15:50
Болонья
15.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
59' Й. Одгор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Джон Лукуми
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
(К) ПЗ
2
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
30
Бенха Домингес
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Сантьяго Кастро
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Лука Раньери
(К) ЛЗ
21
Робин Госенс
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
6
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
29
Ясин Адли
АП
10
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
20
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Болонья
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
27
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
24
Тейс Даллинга
ЦФ
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Амир Ричардсон
ЦП
21
Томмазо Рубино
АП
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
31
Кристиан Куаме
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
3
Лукуми
31
Беукема
2
Хольм
8
Фройлер
4
Побега
30
Домингес
11
Ндой
9
Кастро
21
Одгор
4-2-2-2
43
Де Хеа
2
Додо
6
Раньери
15
Комуццо
21
Госенс
6
Катальди
28
Колпани
10
Гюдмюндссон
29
Адли
20
Кен
18
Белтран
2
Хольм
22
Ликояннис
22
Ликояннис
2
Хольм
29
Де Сильвестри
5
Пош
5
Пош
29
Де Сильвестри
11
Ндой
19
Фергюсон
19
Фергюсон
11
Ндой
30
Домингес
19
Айлинг
19
Айлинг
30
Домингес
9
Кастро
24
Даллинга
24
Даллинга
9
Кастро
21
Госенс
65
Паризи
65
Паризи
21
Госенс
28
Колпани
23
Ричардсон
23
Ричардсон
28
Колпани
10
Гюдмюндссон
23
Соттиль
23
Соттиль
10
Гюдмюндссон
6
Катальди
93
Иконе
93
Иконе
6
Катальди
18
Белтран
31
Куаме
31
Куаме
18
Белтран
Остались в запасе
Болонья
Фиорентина
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
27
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
21
Томмазо Рубино
АП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
13
Федерико Равалья
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
27
Томмазо Корацца
ЛЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
11
Йеспер Карлссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
2
Матиас Морено
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
21
Томмазо Рубино
АП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Болонья - Фиорентина
2
2
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
16
10
Офсайды
2
2
Количество передач
352
340
Сейвы
4
5
Точность передач %
77
69
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
0.96
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Болонья» против «Фиорентины», 16-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 декабря 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Болонья»«Фиорентина»

«Болонья» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Болонья
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