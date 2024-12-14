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  • «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 19:20
Ноттингем Форест
14.12.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
87' Н. Миленкович 90+3' Э. Эланга
63' Д. Дуран
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
31
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
16
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
22
Райан Йетс
(К) ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Эзри Конса
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
44
Бубакар Камара
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Морато
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Жота Силва
ЛВ
19
Рамон Соса
ЛВ
11
Энтони Эланга
ЛВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
Астон Вилла
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
24
Амаду Онана
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
8
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-3-2-1-1
23
Мартинес
34
Карлос
5
Мингс
2
Конса
2
Кэш
44
Камара
3
Динь
7
МакГинн
8
Тилеманс
17
Роджерс
22
Дуран
5
Мурильо
4
Морато
4
Морато
5
Мурильо
7
Хадсон-Одои
30
Боли
30
Боли
7
Хадсон-Одои
22
Йетс
20
Силва
20
Силва
22
Йетс
16
Домингес
11
Эланга
11
Эланга
16
Домингес
3
Динь
22
Матсен
22
Матсен
3
Динь
8
Тилеманс
24
Онана
24
Онана
8
Тилеманс
44
Камара
6
Баркли
6
Баркли
44
Камара
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
465
463
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.44

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Астон Виллы», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»

«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Ноттингем Форест
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