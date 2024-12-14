14.12.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-3-2-1
26
Селс
34
Эйна
31
Миленкович
5
Мурильо
3
Уильямс
16
Домингес
10
Гиббс-Уайт
22
Йетс
8
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
3-3-2-1-1
23
Мартинес
34
Карлос
5
Мингс
2
Конса
2
Кэш
44
Камара
3
Динь
7
МакГинн
8
Тилеманс
17
Роджерс
22
Дуран
5
Мурильо
4
Морато
4
Морато
5
Мурильо
7
Хадсон-Одои
30
Боли
30
Боли
7
Хадсон-Одои
22
Йетс
20
Силва
20
Силва
22
Йетс
16
Домингес
11
Эланга
11
Эланга
16
Домингес
3
Динь
22
Матсен
22
Матсен
3
Динь
8
Тилеманс
24
Онана
24
Онана
8
Тилеманс
44
Камара
6
Баркли
6
Баркли
44
Камара
22
Дуран
11
Уоткинс
11
Уоткинс
22
Дуран
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Астон Вилла
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Рамон Соса
ЛВ
9
Тайво Авонийи
ЦФ
Остались в запасе
48
Oliwier Zych
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
19
Коста Неделькович
ПЗ
26
Ламаре Богарде
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ноттингем Форест - Астон Вилла
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
5
Офсайды
2
2
Количество передач
465
463
Сейвы
1
4
Точность передач %
91
88
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.44
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Астон Виллы», 16-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»