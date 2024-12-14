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  • «Александрия» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

«Александрия» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

14 декабря 2024, 12:50
Александрия
14.12.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
ЛНЗ
45+2' А. Филиппов
65' М. Яшари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
26
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
33
Жуан Альвина
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
33
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Мухаррем Яшари
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
14
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
21
Александр Беляев
ЦП
20
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
36
Tymofii Nivinskyi
ЦЗ
69
Denys Khamko
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
19
Осама Халаила
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
3-3-3-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
26
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
5
Калюжный
15
Мишнев
33
Альвина
6
Ковалец
59
Козак
9
Филиппов
4-1-3-1-1
94
Пеньков
33
Путря
34
Муравский
4
18
Каплиенко
5
Ноникашвили
7
10
Яшари
11
Пасич
10
Авагимян
14
Момо
59
Козак
21
Беляев
21
Беляев
59
Козак
9
Филиппов
8
Костышин
8
Костышин
9
Филиппов
10
Авагимян
16
Олейник
16
Олейник
10
Авагимян
14
Момо
19
Халаила
19
Халаила
14
Момо
Остались в запасе
Александрия
ЛНЗ
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
20
Даниил Ващенко
ЦП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
36
Tymofii Nivinskyi
ЦЗ
69
Denys Khamko
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
20
Даниил Ващенко
ЦП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
36
Tymofii Nivinskyi
ЦЗ
69
Denys Khamko
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Александрия - ЛНЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «ЛНЗ», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия» – «ЛНЗ»

«Александрия» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Александрия
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