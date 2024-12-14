14.12.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-3-3-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
26
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
5
Калюжный
15
Мишнев
33
Альвина
6
Ковалец
59
Козак
9
Филиппов
4-1-3-1-1
94
Пеньков
33
Путря
34
Муравский
4
18
Каплиенко
5
Ноникашвили
7
10
Яшари
11
Пасич
10
Авагимян
14
Момо
59
Козак
21
Беляев
21
Беляев
59
Козак
9
Филиппов
8
Костышин
8
Костышин
9
Филиппов
10
Авагимян
16
Олейник
16
Олейник
10
Авагимян
14
Момо
19
Халаила
19
Халаила
14
Момо
Остались в запасе
Александрия
ЛНЗ
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
20
Даниил Ващенко
ЦП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
36
Tymofii Nivinskyi
ЦЗ
69
Denys Khamko
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
20
Даниил Ващенко
ЦП
71
Денис Шостак
АП
19
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
36
Tymofii Nivinskyi
ЦЗ
69
Denys Khamko
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
9
Владислав Наумец
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Александрия - ЛНЗ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «ЛНЗ», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 декабря 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»