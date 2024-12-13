13.12.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
15
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
32
Грифо
10
Доан
11
Грегоритч
9
Хелер
3-2-2-1-2
1
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
4
Кулиеракис
17
Баку
21
Меле
8
Дардаи
27
Арнольд
39
Виммер
8
Томаш
18
Амура
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
32
Грифо
34
Рехль
34
Рехль
32
Грифо
10
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
10
Доан
11
Грегоритч
8
Динкчи
8
Динкчи
11
Грегоритч
39
Виммер
19
Сванберг
19
Сванберг
39
Виммер
8
Дардаи
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Дардаи
8
Томаш
23
Винд
23
Винд
8
Томаш
2
Фишер
14
Нмеча
14
Нмеча
2
Фишер
18
Амура
91
Беренс
91
Беренс
18
Амура
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
4
1
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
3
Офсайды
2
2
Количество передач
470
424
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
2.29
1.67
Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Вольфсбурга», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург» – «Вольфсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»