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  • «Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

13 декабря 2024, 21:20
Фрайбург
13.12.2024, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Вольфсбург
42' Л. Кюблер 51' Л. Кюблер 61' М. Грегоритч
75' Й. Винд 83' М. Сванберг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Ноа Атуболу
ВР
30
Кристиан Гюнтер
(К) ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
32
Винченцо Грифо
ЛВ
10
Рицу Доан
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
(К) ЦП
39
Патрик Виммер
ПВ
18
Мохамед Амура
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Фрайбург
24
Янник Хут
ВР
33
Жорди Макенго
ЛЗ
37
Макс Розенфельдер
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
8
Эрен Динкчи
ЦФ
Вольфсбург
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
23
Йонас Винд
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
4-2-2-2
1
Атуболу
30
Гюнтер
28
Гинтер
15
Линхарт
17
Кюблер
8
Эггештайн
6
Остерхаге
32
Грифо
10
Доан
11
Грегоритч
9
Хелер
3-2-2-1-2
1
Грабара
2
Фишер
3
Вавро
4
Кулиеракис
17
Баку
21
Меле
8
Дардаи
27
Арнольд
39
Виммер
8
Томаш
18
Амура
30
Гюнтер
33
Макенго
33
Макенго
30
Гюнтер
17
Кюблер
37
Розенфельдер
37
Розенфельдер
17
Кюблер
32
Грифо
34
Рехль
34
Рехль
32
Грифо
10
Доан
25
Сильдийя
25
Сильдийя
10
Доан
11
Грегоритч
8
Динкчи
8
Динкчи
11
Грегоритч
39
Виммер
19
Сванберг
19
Сванберг
39
Виммер
8
Дардаи
31
Герхардт
31
Герхардт
8
Дардаи
8
Томаш
23
Винд
23
Винд
8
Томаш
2
Фишер
14
Нмеча
14
Нмеча
2
Фишер
18
Амура
91
Беренс
91
Беренс
18
Амура
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Николас Хефлер
ОП
24
Флоран Муслия
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
29
Мариус Мюллер
ВР
16
Седрик Зесигер
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
13
Якуб Каминьски
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
4
1
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
11
3
Офсайды
2
2
Количество передач
470
424
Сейвы
3
6
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8
xG (ожидаемые голы)
2.29
1.67

Смотреть прямую трансляцию матча «Фрайбург» против «Вольфсбурга», 14-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фрайбург»«Вольфсбург»

«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Фрайбург
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