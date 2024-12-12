12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
Лига Европы, 6 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-1-2-3-1
1
Перри
3
Тальяфико
16
Чалета-Цар
19
Ниахате
18
Матич
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
11
Фофана
91
Ляказетт
3-2-2-3
35
Трапп
4
Кох
3
Тута
34
Коллинс
3
Теате
25
Нкунку
18
Дауд
10
Шаиби
22
Экитике
27
Гетце
7
Кнауфф
3
Тальяфико
16
Абнер
16
Абнер
3
Тальяфико
8
Толиссо
6
Тессманн
6
Тессманн
8
Толиссо
7
Нуама
7
Верету
7
Верету
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
25
Нкунку
5
Кристенсен
5
Кристенсен
25
Нкунку
3
Тута
17
Скири
17
Скири
3
Тута
7
Кнауфф
19
Бахоя
19
Бахоя
7
Кнауфф
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
10
Шаиби
22
Мармуш
22
Мармуш
10
Шаиби
Остались в запасе
Лион
Айнтрахт
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
34
Махамаду Диавара
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
38
Eba Bekir Is
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
34
Махамаду Диавара
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
38
Eba Bekir Is
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Лион - Айнтрахт
5
7
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
15
Офсайды
3
1
Количество передач
376
521
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.39
1.1
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Айнтрахт», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Айнтрахт»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»