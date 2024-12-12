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  • «Лион» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Лион» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 21:35
Лион
12.12.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 6 тур
3 : 2
Завершен
Айнтрахт
27' Р. Шерки 50' М. Фофана 54' Э. Нуама
18' А. Кнауфф 85' О. Мармуш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
16
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
98
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Эрнест Нуама
ЛВ
11
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Айнтрахт
35
Кевин Трапп
(К) ВР
25
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
34
Ннамди Коллинс
ЦЗ
18
Махмуд Дауд
ЦП
10
Фарез Шаиби
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
34
Махамаду Диавара
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
7
Жордан Верету
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЛВ
14
Enzo Molebe
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Айнтрахт
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
17
Эйе Скири
ОП
38
Eba Bekir Is
ЦП
19
Жан Бахоя
АП
42
Джан Узун
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Перри
3
Тальяфико
16
Чалета-Цар
19
Ниахате
18
Матич
8
Толиссо
98
Мэйтленд-Найлс
7
Нуама
10
Шерки
11
Фофана
91
Ляказетт
3-2-2-3
35
Трапп
4
Кох
3
Тута
34
Коллинс
3
Теате
25
Нкунку
18
Дауд
10
Шаиби
22
Экитике
27
Гетце
7
Кнауфф
3
Тальяфико
16
Абнер
16
Абнер
3
Тальяфико
8
Толиссо
6
Тессманн
6
Тессманн
8
Толиссо
7
Нуама
7
Верету
7
Верету
7
Нуама
10
Шерки
10
Бенрахма
10
Бенрахма
10
Шерки
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
25
Нкунку
5
Кристенсен
5
Кристенсен
25
Нкунку
3
Тута
17
Скири
17
Скири
3
Тута
7
Кнауфф
19
Бахоя
19
Бахоя
7
Кнауфф
27
Гетце
42
Узун
42
Узун
27
Гетце
10
Шаиби
22
Мармуш
22
Мармуш
10
Шаиби
Остались в запасе
Лион
Айнтрахт
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
34
Махамаду Диавара
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
38
Eba Bekir Is
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
34
Махамаду Диавара
ЦП
6
Максанс Какере
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
14
Enzo Molebe
ЦФ
Остались в запасе
40
Кауа Сантос
ВР
39
Amil Siljevic
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
38
Eba Bekir Is
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Дино Топпмеллер
Статистика матча Лион - Айнтрахт
5
7
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
7
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
15
Офсайды
3
1
Количество передач
376
521
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.39
1.1

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Айнтрахт», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Айнтрахт»

«Лион» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Айнтрахт Лион
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