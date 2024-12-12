Составы команд
Хоффенхайм
Хоффенхайм
4-2-2-2
1
Бауманн
14
Юрасек
34
Чавес
34
Н'Соки
3
Кадержабек
18
Сташ
18
Самассеку
7
Брун-Ларсен
20
Бишоф
9
Гложек
9
Крамарич
4-1-2-2-1
32
Тарновану
33
Радунович
5
Дава
17
Попеску
21
Кирикеш
8
Шут
28
Олару
2
Крецу
11
Микулеску
10
Тэнасе
29
Попа
34
Чавес
25
Акпогума
25
Акпогума
34
Чавес
14
Юрасек
22
Прасс
22
Прасс
14
Юрасек
20
Бишоф
8
Гайгер
8
Гайгер
20
Бишоф
7
Брун-Ларсен
23
Табакович
23
Табакович
7
Брун-Ларсен
9
Гложек
33
Мерстедт
33
Мерстедт
9
Гложек
29
Попа
42
Альхассан
42
Альхассан
29
Попа
28
Олару
22
Тома
22
Тома
28
Олару
Остались в запасе
Хоффенхайм
ФКСБ
37
Лука Филипп
ВР
1
Lúkas Petersson
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
14
Florian Micheler
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
28
Александру Пантя
ПЗ
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
14
Мариуш Стефанеску
ЛВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
34
Михай Удря
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
1
Lúkas Petersson
ВР
4
Робин Гранац
ЦЗ
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
14
Florian Micheler
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Остались в запасе
28
Александру Пантя
ПЗ
24
W. Baeten
ЦП
7
Александру Муси
АП
14
Мариуш Стефанеску
ЛВ
70
Luis Phelipe
ЦФ
34
Михай Удря
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Хоффенхайм - ФКСБ
5
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
17
18
Офсайды
0
1
Количество передач
664
300
Сейвы
4
3
Точность передач %
85
66
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.62
0.69
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против ФКСБ, 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – ФКСБ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»