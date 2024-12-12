Составы команд
Олимпиакос
Олимпиакос
4-1-1-2-2
88
Цолакис
3
Ортега
45
Рецос
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
96
Музакитис
10
Виллиан
10
Мартиньш
9
Эль-Кааби
19
Костулас
3-2-2-3
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
26
Салах-Эддин
6
Регер
18
Садилек
14
Стейн
18
Влап
10
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
5
Ван Хоренбек
45
Рецос
6
Карму
6
Карму
45
Рецос
3
Ортега
4
Бьянсон
4
Бьянсон
3
Ортега
10
Виллиан
20
Коштинья
20
Коштинья
10
Виллиан
96
Музакитис
8
Стаменич
8
Стаменич
96
Музакитис
19
Костулас
11
Яремчук
11
Яремчук
19
Костулас
2
Хилгерс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
2
Хилгерс
18
Садилек
4
Киоло
4
Киоло
18
Садилек
6
Регер
47
Лтайеф
47
Лтайеф
6
Регер
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
Лтайеф
7
ван Берген
7
ван Берген
Лтайеф
Остались в запасе
Олимпиакос
Твенте
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
25
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
25
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Олимпиакос - Твенте
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
13
Офсайды
5
4
Количество передач
397
478
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
1.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Твенте», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Твенте»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»