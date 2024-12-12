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  • «Олимпиакос» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

«Олимпиакос» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

12 декабря 2024, 19:35
Олимпиакос
12.12.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 6 тур
0 : 0
Завершен
Твенте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
5
Лоренцо Пирола
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
96
Христос Музакитис
ЦП
10
Виллиан
ЛВ
10
Желсон Мартиньш
ПВ
19
Харалампос Костулас
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
26
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
6
Юри Регер
ЦП
18
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
18
Мичел Влап
АП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К) ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
65
A. Androutsos
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Коштинья
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
8
Марко Стаменич
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
25
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
4
Матиас Киоло
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-1-1-2-2
88
Цолакис
3
Ортега
45
Рецос
5
Пирола
23
Родиней
32
Хецце
96
Музакитис
10
Виллиан
10
Мартиньш
9
Эль-Кааби
19
Костулас
3-2-2-3
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
26
Салах-Эддин
6
Регер
18
Садилек
14
Стейн
18
Влап
10
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
5
Ван Хоренбек
45
Рецос
6
Карму
6
Карму
45
Рецос
3
Ортега
4
Бьянсон
4
Бьянсон
3
Ортега
10
Виллиан
20
Коштинья
20
Коштинья
10
Виллиан
96
Музакитис
8
Стаменич
8
Стаменич
96
Музакитис
19
Костулас
11
Яремчук
11
Яремчук
19
Костулас
2
Хилгерс
14
Лагербилке
14
Лагербилке
2
Хилгерс
18
Садилек
4
Киоло
4
Киоло
18
Садилек
6
Регер
47
Лтайеф
47
Лтайеф
6
Регер
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
Лтайеф
7
ван Берген
7
ван Берген
Лтайеф
Остались в запасе
Олимпиакос
Твенте
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
25
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
9
Георгиос Масурас
ЛВ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
94
A. Anagnostopoulos
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
39
Mats Rots
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
25
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Олимпиакос - Твенте
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
13
Офсайды
5
4
Количество передач
397
478
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
78
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.48
1.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Олимпиакос» против «Твенте», 6 тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 декабря в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Олимпиакос» – «Твенте»

«Олимпиакос» – «Твенте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Твенте Олимпиакос
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