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  • «Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2024

«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2024

9 декабря 2024, 17:50
Полесье
09.12.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Рух
31' И. Краснопир
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
7
Александр Назаренко
ПВ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
90
Luifer Hernández
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Евгений Пастух
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
70
Юрий Климчук
ЛВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Полесье
99
Viktor Ulihanets
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
27
Олег Федор
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
14
Илья Квасница
ПВ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Волынец
15
Михайличенко
77
Кушниренко
4
Матич
29
Смоляков
5
Сарапий
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
90
10
Кравейро
4-2-2-1-1
1
Ледвий
93
Роман
44
Холод
29
Дидык
92
Слюбик
5
Сыч
6
Пидгурский
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
95
Краснопир
4
Матич
1
1
4
Матич
7
Назаренко
3
Тэйлор
3
Тэйлор
7
Назаренко
15
Михайличенко
30
Леднев
30
Леднев
15
Михайличенко
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
6
Пидгурский
27
Федор
27
Федор
6
Пидгурский
95
Краснопир
14
Квасница
14
Квасница
95
Краснопир
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
70
Климчук
47
47
70
Климчук
Остались в запасе
Полесье
Рух
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Полесье - Рух
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Руха», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Полесье» – «Рух»

«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Полесье
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