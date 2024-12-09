09.12.2024, понедельник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Полесье
Полесье
4-1-1-2-2
23
Волынец
15
Михайличенко
77
Кушниренко
4
Матич
29
Смоляков
5
Сарапий
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
90
10
Кравейро
4-2-2-1-1
1
Ледвий
93
Роман
44
Холод
29
Дидык
92
Слюбик
5
Сыч
6
Пидгурский
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
95
Краснопир
4
Матич
1
1
4
Матич
7
Назаренко
3
Тэйлор
3
Тэйлор
7
Назаренко
15
Михайличенко
30
Леднев
30
Леднев
15
Михайличенко
93
Роман
73
Лях
73
Лях
93
Роман
6
Пидгурский
27
Федор
27
Федор
6
Пидгурский
95
Краснопир
14
Квасница
14
Квасница
95
Краснопир
19
Карабин
7
Криспим
7
Криспим
19
Карабин
70
Климчук
47
47
70
Климчук
Остались в запасе
Полесье
Рух
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
3
Алексей Авраменко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Полесье - Рух
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Полесье» против «Руха», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»