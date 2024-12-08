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  • «Верона» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

«Верона» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

8 декабря 2024, 15:50
Верона
08.12.2024, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
1 : 4
Завершен
Эмполи
35' К. Тенгстедт
16' С. Эспозито 19' С. Эспозито 32' Л. Кэкачей 42' Л. Коломбо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
1
Лоренцо Монтипо
ВР
12
Домагой Брадарич
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
88
Дарко Лазович
(К) ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
80
Дани Силва
ЦП
38
Джексон Чачуа
ПВ
17
Каспер Тенгстедт
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
19
Дайлон Роша Ливраменто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Эмполи
32
Девис Васкес
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
(К) ЦЗ
3
Саба Гогличидзе
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
29
Юссеф Мале
ЦП
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
14
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
28
Григорис Кастанос
ЦП
28
Аянда Шишуба
АП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
16
Лиам Хендерсон
ЦП
57
Luca Belardinelli
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
90
Ismael Konate
ЦФ
11
Эммануэль Эконг
ЦФ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Монтипо
12
Брадарич
96
Маньяни
27
Давидович
21
Белахьян
88
Лазович
80
Силва
38
Чачуа
19
Роша Ливраменто
10
Суслов
17
Тенгстедт
3-2-1-1-3
32
Васкес
44
Исмайли
3
Гогличидзе
3
Пеццелла
2
Вити
13
Кэкачей
29
Мале
11
Гьяси
14
Анджорин
94
Эспозито
9
Пеллегри
12
Брадарич
87
Гиларди
87
Гиларди
12
Брадарич
19
Роша Ливраменто
21
Харруи
21
Харруи
19
Роша Ливраменто
80
Силва
28
Кастанос
28
Кастанос
80
Силва
17
Тенгстедт
9
Сарр
9
Сарр
17
Тенгстедт
29
Мале
35
Мариануччи
35
Мариануччи
29
Мале
3
Пеццелла
16
Хендерсон
16
Хендерсон
3
Пеццелла
94
Эспозито
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
94
Эспозито
14
Анджорин
11
Эконг
11
Эконг
14
Анджорин
9
Пеллегри
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Пеллегри
Остались в запасе
Верона
Эмполи
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
82
Кристиан Корради
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
28
Аянда Шишуба
АП
80
Альфаджо Сиссе
ЛВ
72
Жуниор Аджайи
ЦФ
25
Даниэль Москера
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Якопо Сегетти
ВР
29
Лоренцо Тосто
ЦЗ
7
Жуниор Самбья
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
57
Luca Belardinelli
ЦП
90
Ismael Konate
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Верона - Эмполи
2
2
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
8
Нарушения
15
15
Количество передач
438
441
Сейвы
1
2
Точность передач %
81
78
Удары мимо ворот
8
8
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.74
1.38

Смотреть прямую трансляцию матча «Верона» против «Эмполи», 15-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 декабря в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верона» – «Эмполи»

«Верона» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Эмполи Верона
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