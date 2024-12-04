04.12.2024, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Украина. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Рух
Рух
4-1-3-1-1
1
Ледвий
73
Лях
44
Холод
29
Дидык
92
Слюбик
5
Сыч
27
Федор
19
Пастух
19
Карабин
70
Климчук
7
Криспим
3-3-1-2-1
23
Волынец
34
55
Крушинский
4
Матич
3
Тэйлор
5
Сарапий
15
Михайличенко
8
Бабенко
11
Гуцуляк
95
Мустафаев
90
70
Климчук
6
Пидгурский
6
Пидгурский
70
Климчук
7
Криспим
11
Рунич
11
Рунич
7
Криспим
19
Карабин
14
Квасница
14
Квасница
19
Карабин
27
Федор
95
Краснопир
95
Краснопир
27
Федор
3
Тэйлор
29
Смоляков
29
Смоляков
3
Тэйлор
34
30
Леднев
30
Леднев
34
95
Мустафаев
7
Назаренко
7
Назаренко
95
Мустафаев
55
Крушинский
90
90
55
Крушинский
Остались в запасе
Рух
Полесье
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Главный тренер
Виталий Пономарев
99
Viktor Ulihanets
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
Остались в запасе
99
Viktor Ulihanets
ВР
1
Oleg Kudryk
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Рух - Полесье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Полесья», 1-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»