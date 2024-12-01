Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шахтер» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Шахтер» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 17:50
Шахтер
01.12.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Рух
23' Н. Матвиенко
90+2' Р. Дидык
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
10
Педриньо
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
22
Кевин
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
70
Юрий Климчук
ЛВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
14
Илья Квасница
ПВ
3-2-2-3-1
31
Ризнык
74
Фарина
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
26
Конопля
10
Педриньо
6
Гомес
22
Кевин
10
Судаков
21
Бондаренко
14
Сикан
4-2-2-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
92
Слюбик
73
Лях
6
Пидгурский
5
Сыч
19
Карабин
19
Пастух
70
Климчук
95
Краснопир
6
Гомес
8
Крыськив
8
Крыськив
6
Гомес
22
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
22
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
70
Климчук
93
Роман
93
Роман
70
Климчук
95
Краснопир
27
Федор
27
Федор
95
Краснопир
6
Пидгурский
14
Квасница
14
Квасница
6
Пидгурский
Остались в запасе
Шахтер
Рух
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Шахтер - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Руха», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Рух»

«Шахтер» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Шахтер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
6
Старт Кубка России, «Спартак» избавился от легионера, бойкот Соболева, штрафы Дзюбы и другие новости
02:00
ВидеоРеакция Баринова на оскорбления от фанатов «Локомотива»
01:47
2
Баринов – о «Локомотиве»: «Команда распадается, все бегут отсюда»
01:31
Фото«Мои игрушки»: Роналду показал свой элитный автопарк
01:19
2
Мостовой одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
00:55
ВидеоФанаты «Локомотива» – Баринову: «Что сделал ты, Димон? Был когда-то капитаном, а запомнишься говном!»
00:50
⚡️ «Спартак» объявил об уходе Ливая Гарсии
00:21
3
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
00:15
4
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
Вчера, 23:59
2
Все новости
Все новости
Украинец Забарный из «ПСЖ» переключился с футбола на другой вид спорта
30 июля
5
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Шевченко перестал общаться с Пирло из-за России
30 июля
4
Стало известно, почему экс-игрок Украины Милевский стал алкоголиком и наркоманом
4 июля
6
ФотоСмолов сделал фото с бывшим украинским партнером
22 июня
10
Тимощук отреагировал на лишение себя всех званий и регалий на Украине
15 июня
9
Несколько игроков РПЛ внесены в базу «Миротворца»
11 июня
9
Захарова прокомментировала просьбу Украины не допускать российские команды: «Лучше бы написали в ФИФА и УЕФА, сколько детей они убили»
6 июня
4
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
21 мая
21
4-кратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
16 мая
7
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
14 мая
5
«Шахтер» стал чемпионом Украины и попал в общий этап Лиги чемпионов
11 мая
Сборную Украины впервые возглавит иностранец
4 мая
3
Лига конференций. «Шахтер» под руководством экс-игрока «Барсы» уступил в Польше клубу АПЛ (1:3)
1 мая
6
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России
29 апреля
4
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
29 апреля
8
Киевское «Динамо» совершило героический камбэк, выиграв в гостях с 1:4
27 апреля
6
Реакция РФС на слова Шевченко о недопуске России
25 апреля
34
Мостового внесли в базу «Миротворца»*
18 апреля
15
«Шахтер» вышел в полуфинал еврокубка
16 апреля
3
⚡️ Умер Мирча Луческу – экс-тренеру «Зенита» было 80 лет
7 апреля
23
Шевченко прокомментировал провал Украины в отборе ЧМ-2026
28 марта
18
Сборную Украины ограбили в Европе
27 марта
26
ФотоВыступающий против снятия бана с России Шевченко навестил «Милан»
14 марта
4
Мудрик тренируется с любителями
6 марта
«Александрия» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 23 февраля 2026 с коэффициентом 1.48
6 марта
Зиньковский отказал украинскому топ-клубу в 2020 году: «Почему-то не тянуло»
5 марта
4
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
25 февраля
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+