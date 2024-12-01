01.12.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
3-2-2-3-1
31
Ризнык
74
Фарина
5
Бондарь
22
Матвиенко
13
Энрике
26
Конопля
10
Педриньо
6
Гомес
22
Кевин
10
Судаков
21
Бондаренко
14
Сикан
4-2-2-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
92
Слюбик
73
Лях
6
Пидгурский
5
Сыч
19
Карабин
19
Пастух
70
Климчук
95
Краснопир
6
Гомес
8
Крыськив
8
Крыськив
6
Гомес
22
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
22
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
70
Климчук
93
Роман
93
Роман
70
Климчук
95
Краснопир
27
Федор
27
Федор
95
Краснопир
6
Пидгурский
14
Квасница
14
Квасница
6
Пидгурский
Остались в запасе
Шахтер
Рух
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Бартол Франьич
ОП
21
Anton Hlushchenko
ЦП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
76
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Шахтер - Рух
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Руха», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Рух»
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Источник: «Бомбардир»