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  • «Лечче» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Лечче» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 21:35
Лечче
01.12.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
90+3' А. Ребич
68' А. Камбьясо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Патрик Доргу
ЛЗ
25
Антонино Галло
ЛЗ
4
Киалонда Гашпар
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
(К) ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
15
Тете Моренте
ЛВ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
27
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Данило
(К) ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Кенан Йылдыз
ЦФ
21
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Лечче
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
21
Мохамед Каба
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
28
Реми Уден
ПВ
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
73
Йонас Рухи
ЛЗ
46
Филиппо Пагнукко
ЦЗ
42
Alfonso Montero
ЦЗ
74
Christos Papadopoulos
ЦП
43
Аугусто Овусу
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
7
Самуэль Мбангула
ЛВ
44
Диего Пуньо
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Фальконе
24
Жилберт
13
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
6
Башкиротто
29
Кулибали
20
Рамадани
24
Рафья
15
Моренте
90
Крстович
4-3-1-2
1
Перин
13
Данило
4
Гатти
15
Калюлю
27
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
21
Веа
11
Йылдыз
20
Рамадани
21
Каба
21
Каба
20
Рамадани
15
Моренте
9
Ребич
9
Ребич
15
Моренте
25
Галло
50
Пьеротти
50
Пьеротти
25
Галло
24
Рафья
28
Уден
28
Уден
24
Рафья
4
Гатти
73
Рухи
73
Рухи
4
Гатти
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
11
Йылдыз
7
Мбангула
7
Мбангула
11
Йылдыз
7
Консейсау
44
Пуньо
44
Пуньо
7
Консейсау
Остались в запасе
Лечче
Ювентус
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Лука Готти
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
46
Филиппо Пагнукко
ЦЗ
42
Alfonso Montero
ЦЗ
74
Christos Papadopoulos
ЦП
43
Аугусто Овусу
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Остались в запасе
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
46
Филиппо Пагнукко
ЦЗ
42
Alfonso Montero
ЦЗ
74
Christos Papadopoulos
ЦП
43
Аугусто Овусу
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Лечче - Ювентус
1
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Количество передач
353
586
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ювентуса», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче»«Ювентус»

«Лечче» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Ювентус Лечче
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