01.12.2024, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Лечче
Лечче
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
21
Мохамед Каба
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
9
Анте Ребич
ЛВ
11
Никола Сансоне
ЛВ
50
Сантьяго Пьеротти
ПВ
28
Реми Уден
ПВ
3-2-3-1-1
30
Фальконе
24
Жилберт
13
Доргу
4
Гашпар
25
Галло
6
Башкиротто
29
Кулибали
20
Рамадани
24
Рафья
15
Моренте
90
Крстович
4-3-1-2
1
Перин
13
Данило
4
Гатти
15
Калюлю
27
Камбьясо
5
Локателли
19
Тюрам
8
Коопмейнерс
7
Консейсау
21
Веа
11
Йылдыз
20
Рамадани
21
Каба
21
Каба
20
Рамадани
15
Моренте
9
Ребич
9
Ребич
15
Моренте
25
Галло
50
Пьеротти
50
Пьеротти
25
Галло
24
Рафья
28
Уден
28
Уден
24
Рафья
4
Гатти
73
Рухи
73
Рухи
4
Гатти
19
Тюрам
44
Фаджоли
44
Фаджоли
19
Тюрам
11
Йылдыз
7
Мбангула
7
Мбангула
11
Йылдыз
7
Консейсау
44
Пуньо
44
Пуньо
7
Консейсау
Остались в запасе
Лечче
Ювентус
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Лука Готти
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
46
Филиппо Пагнукко
ЦЗ
42
Alfonso Montero
ЦЗ
74
Christos Papadopoulos
ЦП
43
Аугусто Овусу
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
30
Александру Борбеи
ВР
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
32
Яспер Самоойя
ВР
70
Анди Пельмар
ЦЗ
18
Габи Жан
ЦЗ
14
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Медон Бериша
ЦП
36
Филип Мархвиньски
ЦП
27
Ed McJannet
ЦП
70
Луис Хаса
АП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Остались в запасе
16
Микеле Ди Грегорио
ВР
23
Карло Пинсольо
ВР
46
Филиппо Пагнукко
ЦЗ
42
Alfonso Montero
ЦЗ
74
Christos Papadopoulos
ЦП
43
Аугусто Овусу
ЦП
Главный тренер
Лука Готти
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Лечче - Ювентус
1
4
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
7
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Количество передач
353
586
Сейвы
2
5
Точность передач %
85
89
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
10
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Лечче» против «Ювентуса», 14-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лечче» – «Ювентус»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»