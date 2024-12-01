01.12.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Реал
Реал
3-3-3-1
1
Куртуа
20
Гарсия
2
Рюдигер
17
Асенсио
8
Вальверде
19
Себальос
10
Беллингем
21
Васкес
10
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
3-2-2-1-1
13
Сорья
22
Дуарте
3
Альдрете
6
Беррокаль
12
Ньом
16
Рико
5
Милья
8
Арамбарри
7
Перес
20
Родригес
11
Родриго
10
Модрич
10
Модрич
11
Родриго
10
Беллингем
8
Гюлер
8
Гюлер
10
Беллингем
7
Перес
7
Сола
7
Сола
7
Перес
12
Ньом
12
Уче
12
Уче
12
Ньом
20
Родригес
19
Федерико
19
Федерико
20
Родригес
Уче
30
Финн
30
Финн
Уче
Остались в запасе
Реал
Хетафе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
77
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
77
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Хетафе
2
5
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
26
Офсайды
4
3
Количество передач
619
270
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.4
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Хетафе», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Хетафе»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»