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  • «Реал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

«Реал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

1 декабря 2024, 17:05
Реал
01.12.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
30' Д. Беллингем (П) 38' К. Мбаппе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
17
Рауль Асенсио
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
10
Браим Диас
АП
21
Лукас Васкес
(К) ПВ
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Хетафе
13
Давид Сорья
(К) ВР
16
Диего Рико
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
6
Хуан Беррокаль
ЦЗ
21
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Луис Милья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
7
Карлес Перес
ПВ
20
Альваро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
10
Лука Модрич
ЦП
30
Чема Андрес
ЦП
8
Арда Гюлер
АП
9
Эндрик
ЦФ
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
12
Крисантус Уче
ОП
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
30
Джон Финн
ЦФ
77
Коба да Коста
ЦФ
3-3-3-1
1
Куртуа
20
Гарсия
2
Рюдигер
17
Асенсио
8
Вальверде
19
Себальос
10
Беллингем
21
Васкес
10
Диас
11
Родриго
10
Мбаппе
3-2-2-1-1
13
Сорья
22
Дуарте
3
Альдрете
6
Беррокаль
12
Ньом
16
Рико
5
Милья
8
Арамбарри
7
Перес
20
Родригес
11
Родриго
10
Модрич
10
Модрич
11
Родриго
10
Беллингем
8
Гюлер
8
Гюлер
10
Беллингем
7
Перес
7
Сола
7
Сола
7
Перес
12
Ньом
12
Уче
12
Уче
12
Ньом
20
Родригес
19
Федерико
19
Федерико
20
Родригес
Уче
30
Финн
30
Финн
Уче
Остались в запасе
Реал
Хетафе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
77
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
26
Фран Гонсалес
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
2
Лоренцо Агуадо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
27
Диего Агуадо
ЦЗ
30
Чема Андрес
ЦП
9
Эндрик
ЦФ
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
20
Йеллу Сантьяго
ЦП
77
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал - Хетафе
2
5
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
26
Офсайды
4
3
Количество передач
619
270
Сейвы
3
2
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
2.58
0.4

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Хетафе», 15-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 декабря в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал»«Хетафе»

«Реал» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Хетафе Реал
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